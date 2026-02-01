Logo
Evo koliko su Novak i Karlos zaradili novca finalom u Melburnu

01.02.2026

13:48

Komentari:

0
Новак Ђоковић и Карлос Алкарас
Foto: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Karlos Alkaraz je osvojio svoj sedmi grend slem u karijeri, a prvi put je slavio u Australiji. Za svoj prvi pehar u Melburnu Španac je pobedio Novaka Đokovića koji je ovde pehar podizao deset puta.

Karlitos je osvajanjem titule inkasirao dodatnih 1.400 bodova, pa je sada na brojci od 13.650 i ubjedljivo drži prvo mjesto na ATP listi.

Новак Ђоковић

Tenis

Prve riječi Novaka Đokovića poslije poraza: Vjerovao sam u sebe, ali...

Uz bodove, stigla je i bogata novčana nagrada – 4.150.000 australijskih dolara, što iznosi oko 2,8 miliona američkih.

Kada je riječ o Novaku Đokoviću, on se nakon finala vraća na treću poziciju na listi i pritom je dodao još 500 poena, pa sada ukupno ima 5.280.

Карлос Алкараз

Tenis

Alkaraz: Novače, inspirišeš me

Srpskom asu pripada i novčana nagrada od 1.447.165 američkih dolara.

Novak Đoković

Karlos Alkaraz

