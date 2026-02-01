Evo koliko su Novak i Karlos zaradili novca finalom u Melburnu

01.02.2026
Karlos Alkaraz je osvojio svoj sedmi grend slem u karijeri, a prvi put je slavio u Australiji. Za svoj prvi pehar u Melburnu Španac je pobedio Novaka Đokovića koji je ovde pehar podizao deset puta.
Karlitos je osvajanjem titule inkasirao dodatnih 1.400 bodova, pa je sada na brojci od 13.650 i ubjedljivo drži prvo mjesto na ATP listi.
Uz bodove, stigla je i bogata novčana nagrada – 4.150.000 australijskih dolara, što iznosi oko 2,8 miliona američkih.
Kada je riječ o Novaku Đokoviću, on se nakon finala vraća na treću poziciju na listi i pritom je dodao još 500 poena, pa sada ukupno ima 5.280.
Srpskom asu pripada i novčana nagrada od 1.447.165 američkih dolara.
