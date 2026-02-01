Alkaraz: Novače, inspirišeš me

Svoj pobjednički govor započeo je obraćanjem srpskom teniseru.

"Prvo hoću da se obratim Novaku, on je zaslužio ovacije, sigurno. Pričaš kako ja radim izuzetne stvari, ali to što ti radiš je inspirišuće. Ne samo za tenisere, već za sve sportiste, sve ljude na svijetu, za mene. Radiš naporno i kako treba svakog dana gd‌je god da se pojaviš, igraš tako dobar tenis, ja mnogo uživam u tome kako ti igraš. Meni je čast da dijelim svlačionicu i teren sa tobom, ali i da te gledam kako igraš. Hvala ti na tome šta radiš jer mene to stvarno inspiriše", kazao je Alkaraz.

Zahvalio se i svima u svom timu.

"Niko ne zna koliko naporno sam radio da bih došao do ovog trofeja. Jurio sam ovaj trenutak toliko dugo. U predsezoni sam imao emotivni rolerkoster, isključili smo se od komentara ljudi prije dolaska u Australiju i samo smo radili. Gurali ste me svakog dana da radim sve što je trebalo i stvarno sam vam zahvalan na tome, zahvalan sam na svima koji su tu uz mene. Ovaj trofej je i vaš".