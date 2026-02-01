Đoković nažalost bez 25. Grend slema: Alkaraz osvojio Australijan open

Karlos Alkaraz je novi šampion Australijan opena! Prvi teniser svijeta je u finalnom obračunu pobijedio najvećeg svih vremena Novaka Đokovića sa 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

ČETVRTI SET

5:6 - Bez drame ovoga puta. Sve pogađa Karlitos! Izvlači se na forhend za viner i kraj ovog gema.

5:5 - Bodri se Novak! Nije dozvolio da propuštena prilika utiče na njega. Uz odličan servis, uzeo je gem.

4:5 - SRBIN PROPUSTIO BREJK LOPTU! Imao je Novak polušansu, pošto je na 0:15 dočekao i drugi servis protivnika. Na mreži je uspijevao da ga nadigra Karlitos i okrene na 30:15.

4:4 - Bilo je 0:30. Bilo je i 40:40. Ali je Đoković uspio da preživi.

3:4 - Pogodio je idealan ritern viner Novak. Ali je bio to njegov jedini poen na servise Španca.

3:3 - Brzo se sada odvijaju stvari na terenu. Nije Đoković dozvolio protivniku da mu zaprijeti i rezultat je izjednačen.

2:3 - Uzvraća Španac na isti način. Prilično lako dolazi do svog gema, uz još dva upisana asa.

2:2 - Konačno jedan lak gem i na servise Đokovića! Sa nulom ga je dobio srpski tenis.

1:2 - Uzeo je srpski teniser prvi poen, potom je imao i neke polušanse. Ali nije ih koristio - za šta je bio kažnjen. Alkaraz nije dozvoljavao dramu u svojim gemovima.

1:1 - Griješio je Novak, nije stizao loptice kao ranije i suočio se sa brejk loptama (15:40). Stigao je Đoković do izjednačenja, da bi potom promašio iz bekhenda. Izazvao ga je Španac na mrežu, morao je i da smečuje Srbin – ali je uspio da nadigra protivnika za novo izjednačenje.

Dobar servis donio je i prednost Novaku, ali se tu gem nije završio. Alkaraz ga je uvlačio u razmjene i tu sticao prednost. Došao je Karlitos do pete brejk šanse, a onda i šeste. Međutim, nije dao Đoković.

0:1 - Siguran je Alkaraz i bez problema uzima uvodni gem.

Počeo je četvrti set.

TREĆI SET

3:6 - SET ZA ALKARASA! Na servise Novaka je Alkaras došao do tri vezane set lopte. Spasao je dve Đoković, a onda uz veliku podršku sa tribina upisao i as. Imao je Karlitos još jednu šansu da završi set, ali ga je Novak dubokim forhendom primorao na grešku.

Poslije još dva izjednačenja, sačekao je Španac grešku Srbina - i završio je set.

3:5 - Zaprijetio je Đoković, prišao je na 40:30. Pokušao je ritern vinerom da ozbiljnije ugrozi rivala, ali nije uspio. Španac je na korak do trećeg seta.

3:4 - Još jedan odličan poen su odigrali i ponovo je on pripao Alkarazu za 15:15. Umorio se Novak u tom nadigravanju, ali je uz forhend viner i as stigao do 40:15. Servis viner je upisao za kraj.

2:4 - Napravio je i Španac duplu servis grešku za 30:30, ali je onda odigrao perfektan poen. Lako je potom završio posao.

2:3 - BREJK ALKARASA! Duplom servis greškom Novaka počeo je naredni gem. Ni izlazak na mrežu nakon toga mu nije pomogao – bilo je 0:30.

2:2 - Nevjerovatno šta je sve Novak stigao u ovom poenu – ali nagrada je izostala. Alkaraz je bio na lopti na kraju i poveo je 15:0. Uspio je Đoković da priprijeti, da dođe do 30:30, ali mu nije dozvolio Karlitos nove brejk šanse.

2:1 - Siguran sada gem i za srpskog tenisera. Dva forhend vinera, jedna greška rivala i poen iz servisa.

1:1 - Siguran Alkaraz. Nema Španac problema na svom servisu. Novak ne stvara onakav pritisak kakav je bio u prvom setu, dosta muke sa tajmingom na lotpici.

1:0 - Bilo je 0-30, ali se uspio izvući Novak. Ono što brine jeste njegov govor tijela.

Počeo je treći set.



DRUGI SET

2:6 - SET ZA KARLOSA! Uz dobar ritern je destostruki šampion uzeo prvi poen. Međutim, brzo je vratio inicijativu Španac. Snažno i precizno je udarao Karlitos i bez problema je završio ovaj set.

BACK on level terms 💪



Alcaraz wins the second 6-2 in 36 minutes to make it a set a piece. pic.twitter.com/yup5g1nU3O — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2026

2:5 - NOVI BREJK ALKARASA! Sve bolje igra Španac – i ne dozvoljava Novaku da bude na nivou kao u prvom setu. Ne servira Srbin kao u prvom periodu i to se vidi. Alkaraz je imao brejk lopte (15:40). Prvu je spasao Đoković, drugu nije uspio.

2:3 - Izazvao je Karlitos na mrežu starijeg rivala – ali je stigao tu lopticu Novak. I onda je pokazao Srbin kako se to radi i divnim bekhend volejem je došao do 30:0. Onda i 40:0. Pogodio je Alkaras liniju za jedini poen u ovom gemu, ali je brzo završio posao Đoković.

1:3 - NOVAK PROPUŠTA BREJK ŠANSU! Sevnuo je bekhend viner Novaka na startu ovog gema, ali je odgovorio as servisom Alkaraz. Međutim, nespretno je reagovao Karlitos potom i smjestio je lopticu u mrežu za 15:30.

Napravili su obojica potom po grešku i imao je Srbin priliku da odmah vrati brejk! Uslijedila je duža razmjena, a Đokovićev forhend je završio iza osnovne linije.

Uz dobar servis Alkaraz je stekao prednost, a onda uzeo i gem.

1:2 - BREJK ALKARASA! Uz mnogo sreće i veliku pomoć mreže Alkaras je došao do 15:30. Pogriješio je nakon toga Đoković, poslao je forhend u aut i sučio se sa brejk loptama. Nije uspio da iskontroliše udarac ni u narednom poenu Novak i izgubio je servis.

1:1 - Siguran sada Alkaraz. Svjestan je Španac da mora da bude bolji - uz novi as je okončao ovaj gem, u kojem nije izgubio ni poen.

1:0 - Uspio je Alkaraz da uz dvije greške rivala stigne do 0:30. Ipak, uspio je Đoković da izbjegne neprijatnu situaciju. Poslije izjednačenja je preuzeo inicijativu – a onda sjajnim drop-šotom završio ovaj gem.

Počeo je drugi set.

PRVI SET

6:2 - Nestvarno je šta radi Đoković! Predivnim forhend vinerom dolazi do set lopti - a onda uz sjajni ritern završava nadigravanje.

5:2 - Ni u ovom gemu Novak nije prepustio ni poen protivniku. Prvi teniser svijeta nema rješenja za igru 38-godišnjaka. Odlično servira Đoković, kontroliše sasvim situaciju na terenu.

4:2 - Zaprijetio je ponovo Đoković, imao je 0:30. Ali je ond popravio servis Španac, gađao je prave tačke i preuzimao je inicijativu u razmenama. Primorao je dva puta Novaka na grešku – a onda upisao servis viner i forhend viner za kraj.

4:1 - Rutinski! Odlično izgleda Novak Đoković na početku ovog finala. Diktira ritam desetostruki šampion i potvrđuje brejk.

3:1 - BREJK ĐOKOVIĆA! Poslije duple servis greške Alkaraza bilo je 30:30! Uslijedila je duža razmjena i Đoković je imao brejk loptu! Ipak, uz odličan drop-šot - svoje najjače oružje – izvukao se Španac.

2:1 - Odličan Novak! Sigurno igra Đoković, potpuno kontroliše situaciju kada ubacuje lopticu u igru. Upisuje viner za vinerom. Sa nulom je dobio ovaj gem.

1:1 - Uzvraća na isti način Alkaras. Prvo je upisao as, a onda stigao do 40:0. Uspio je Novak da uzme jedan poen, vinerom sa forhend strane.

1:0 - Meč je počeo servisima srpskog tenisera. Siguran je bio Đoković. Alkaraz je uspio da upiše samo jedan poen – forhend vinerom na mreži.

Novak je u Melburnu do sada odigrao deset finala i isto toliko puta osvojio titulu, dok će Alkaraz prvi put nastupiti u finalu ovog turnira.