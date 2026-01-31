Barijera: Janik Siner nikada nije dobio ovakav meč

Izvor:
ATV
31.01.2026
17:02
Komentari:0
Italijanski teniser Janik Siner definitivno nije za maratonske mečeve.
Siner nikada u karijeri nije pobijedio u meču koji je trajao duže od tri sata i 50 minuta.
Tako nije uspio ni u petak u Melburnu, gdje ga je poslije četiri sata i devet minuta pobijedio Novak Đoković.
Najbolniji je vrlo vjerovatno bio poraz u finalu Rolan Garosa 2025. od Karlosa Alkaraza, u meču koji je trajao gotovo pet i po sati.
Sličan poraz doživio je u Parizu i od Danijela Altmajera, a meč koji je trajao više od pet časova izgubio je od Alkarasa na US openu 2022. godine.
Maratone je gubio i od Saše Zvereva u Njujorku, Danila Medvedeva na Vimbldonu, Stefanosa Cicipasa i Denisa Šapovalova u Melburnu.
⚠️ The 3h50 barrier has been crossed.— Set Point 🎾 (@SetPointBets) January 30, 2026
📊 Jannik Sinner has NEVER won a match lasting longer than 3 hours and 50 minutes:
❌ 5h29 — lost vs Alcaraz (RG 2025)
❌ 5h26 — lost vs Altmaier (RG 2023)
❌ 5h15 — lost vs Alcaraz (US 2022)
❌ 4h41 — lost vs Zverev (US 2023)
❌ 4h09 —… pic.twitter.com/eqUoWbCv7Z
Tenis
8 h0
Tenis
10 h0
Tenis
11 h0
Tenis
12 h0
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu