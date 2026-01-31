Logo
Barijera: Janik Siner nikada nije dobio ovakav meč

Izvor:

ATV

31.01.2026

17:02

Komentari:

0
Други тенисер свијета, Италијан Јаник Синер пласирао се данас у четвртфинале Отвореног првенства Аустралије, пошто је побиједио сународника Лучана Дардерија са 6:1, 6:3, 7:6.
Foto: Tanjug/AP/Dar Yasin

Italijanski teniser Janik Siner definitivno nije za maratonske mečeve.

Siner nikada u karijeri nije pobijedio u meču koji je trajao duže od tri sata i 50 minuta.

Tako nije uspio ni u petak u Melburnu, gdje ga je poslije četiri sata i devet minuta pobijedio Novak Đoković.

Najbolniji je vrlo vjerovatno bio poraz u finalu Rolan Garosa 2025. od Karlosa Alkaraza, u meču koji je trajao gotovo pet i po sati.

Sličan poraz doživio je u Parizu i od Danijela Altmajera, a meč koji je trajao više od pet časova izgubio je od Alkarasa na US openu 2022. godine.

Maratone je gubio i od Saše Zvereva u Njujorku, Danila Medvedeva na Vimbldonu, Stefanosa Cicipasa i Denisa Šapovalova u Melburnu.

