Logo
Large banner

Rodik nikad oštriji zbog Đokovića: Ako ga to još jednom pitate treba da dobijete otkaz

Izvor:

ATV

31.01.2026

15:10

Komentari:

0
Родик никад оштрији због Ђоковића: Ако га то још једном питате треба да добијете отказ
Foto: Tanjug / AP / Aaron Favila

Bivši teniser Endi Rodik ponovo je oduševljenim tonom pričao o podvigu Novaka Đokovića, pobjedi protiv Janika Sinera i plasmanu u finale Australijan Opena.

On je siguran da ovo što je uradio srpski as ne može niko da ponovi.

"Sve što znam jeste da smo ponovo prisustvovali veličini. Dobio si Sinera dvostrukog šampiona i branioca titule koji je praktično ti od prije 10 godina, koji dominira na betonu i šta sve radi ljudima na toj podlozi. Kada dođu veliki momenti, ta kontrola sredine terena... Pod pritiskom, uvijek govorimo, usredsređeni Novak, usredsređeni Novak, to je ono što i jeste. Nisam vidio nikada nekog ko je toliko komotan u scenariju gdje igraš protiv nekog poput Sinera koji će brzo biti jedan od najboljih svih vremena", rekao je Rodik.

On je onda bez dvojbe izrekao činjenicu, a to je da bi priče o tome da Đoković završi karijeru trebalo skroz da prestanu poslije ovoga.

"Zamisli samo da radiš to protiv nekog ko će možda sa 30 godina da ima još 10 Gren slemova. Borg ima 11 Gren slemova... Sa 38 godina... Ako neko bude pitao Novaka u narednih šest mjeseci nešto o penziji, trebalo odmah da dobije otkaz", zaključio je Rodik u svom podkastu "Served".

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

Australijan open 2026

Janik Siner

Karlos Alkaraz

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Једној од најљепших олимпијки одузет стан: Сада сам бескућница

Tenis

Jednoj od najljepših olimpijki oduzet stan: Sada sam beskućnica

10 h

0
Сабаленка у финалу Аустралијан опена

Tenis

Sabalenka prokockala vođstvo i izgubila finale Australijan opena

11 h

0
Новак Ђоковић Аустралијан опен

Tenis

Novak donio važnu odluku pred finale sa Alkarazom

12 h

0
Новак Ђоковић открио коме је послао поруку након јучерашње побједе

Tenis

Novak Đoković otkrio kome je poslao poruku nakon jučerašnje pobjede

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner