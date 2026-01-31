Rodik nikad oštriji zbog Đokovića: Ako ga to još jednom pitate treba da dobijete otkaz

On je siguran da ovo što je uradio srpski as ne može niko da ponovi.

"Sve što znam jeste da smo ponovo prisustvovali veličini. Dobio si Sinera dvostrukog šampiona i branioca titule koji je praktično ti od prije 10 godina, koji dominira na betonu i šta sve radi ljudima na toj podlozi. Kada dođu veliki momenti, ta kontrola sredine terena... Pod pritiskom, uvijek govorimo, usredsređeni Novak, usredsređeni Novak, to je ono što i jeste. Nisam vidio nikada nekog ko je toliko komotan u scenariju gdje igraš protiv nekog poput Sinera koji će brzo biti jedan od najboljih svih vremena", rekao je Rodik.

On je onda bez dvojbe izrekao činjenicu, a to je da bi priče o tome da Đoković završi karijeru trebalo skroz da prestanu poslije ovoga.

"Zamisli samo da radiš to protiv nekog ko će možda sa 30 godina da ima još 10 Gren slemova. Borg ima 11 Gren slemova... Sa 38 godina... Ako neko bude pitao Novaka u narednih šest mjeseci nešto o penziji, trebalo odmah da dobije otkaz", zaključio je Rodik u svom podkastu "Served".

