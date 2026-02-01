Logo
Velika olakšica za srpske turiste u Grčkoj ove godine

Izvor:

Telegraf

01.02.2026

15:37

Велика олакшица за српске туристе у Грчкој ове године
Foto: Tanjug/AP

Srbija i Grčka ozvaničile su novi sporazum o bezbjednosnoj saradnji, prema kojem će policijski službenici dvije zemlje zajednički patrolirati najposjećenijim turističkim mjestima. Sporazum je potvrđen Zakonom 5269, objavljenim 23. januara 2026. godine, a cilj mu je povećanje sigurnosti građana i turista tokom turističke sezone.

Patrole bez oružja i sa jasnim ovlašćenjima

Prema dogovoru, policajci iz Srbije i Grčke biće prisutni u turističkim centrima, ali bez vatrenog oružja i bez izvršnih ovlašćenja van domaćih zakona. Oni će nositi uniforme svojih država i djelovati isključivo u skladu sa propisima zemlje domaćina.

Андеан Међедовић

BiH

Genije optužen za krađu 65 miliona dolara viđen u BiH

Glavni zadaci ovih patrola biće:

-olakšana komunikacija sa turistima,

-brže rješavanje svakodnevnih problema,

-preventivno djelovanje protiv sitnih incidenata, posebno u periodu pojačanog turističkog prometa.

Regionalna saradnja za bezbjedniji turizam

Zajedničke policijske patrole standardna su praksa u mnogim evropskim zemljama tokom ljetnih sezona. Slično funkcionišu i u EU, gdje strani policajci pomažu svojim državljanima u snalaženju i komunikaciji, bez preuzimanja izvršnih ovlašćenja.

Полиција Србија

Hronika

Žena pronašla bombu u dvorištu kuće: Meta bio njen sin?

Sporazum Srbije i Grčke dio je šire regionalne strategije za unapređenje bezbjednosti i povjerenja turista. Angažovanje policajaca biće vremenski ograničeno i fokusirano na preventivne aktivnosti.

Šta to znači za građane i turiste

Za turiste iz Srbije u Grčkoj, prisustvo srpskih policajaca znači lakšu komunikaciju u slučaju problema, izgubljenih dokumenata, krađa ili drugih incidenata. Isto važi i za grčke turiste u Srbiji. Nadležni ističu da je riječ o standardnoj turističkoj praksi u Evropi, koja povećava bezbjednost i udobnost putovanja.

Tagovi:

Grčka

Srbija

