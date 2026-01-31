Ovo je poznata Srpkinja koja se pominje u Epstajnovim fajlovima

Manekenka Bojana Banjac bila je svojevremeno učesnica emisije "Srpski Top Model", gdje je završila kao drugoplasirana.

Kako sada pišu domaći mediji, njeno ime spominje se u dokumentima povezanima sa Džefrijem Epstajnom

Naime, kako se prenosi, u fajlovima se nalaze fotografije Bojane i njenog pasoša, kao i njena mejl-adresa, a većina fotografija dostupna je i na Bojaninom Instagram profilu.

Region Mirjana Pajković krivično prijavljena: Evo za šta je optužuju

Iako ne postoji dokaz o direktnoj komunikaciji između Bojane Banjac i Epstajna, dokumenti do kojih je "Informer" došao u posjed ukazuju da se Bojanino ime pojavljuje u mejlovima u kojima je navodna agencija predlagala potencijalne modele Epstinu.

Prisustvo njenog imena u ovim dokumentima ne znači da je bila žrtva niti da je na bilo koji način učestvovala u nezakonitim aktivnostima. Podaci iz dokumenata ukazuju isključivo na to da su njeni lični podaci dijeljeni od treće strane.

Bojana Banjac se prije dvije godine udala se za dugogodišnjeg partnera i imaju dijete.

Oko 200.000 stranica je redigovano

Američko Ministarstvo pravde objasnilo je Kongresu kako je sprovelo pregled Epstajnovih spisa, navodeći u pismu da je oko 200.000 stranica redigovano ili zadržano.

U pismu koje je potpisao zamjenik državnog tužioca navodi se da Ministarstvo i dalje pokušava da pribavi dodatne dokumente koji bi kasnije mogli biti objavljeni, uključujući materijale velike porote iz saveznog krivičnog postupka u južnom okrugu Njujorka.

Fudbal Region zavijen u crno: Preminuo mladi fudbaler Nemanja Ulićević

Ministarstvo je dodalo da će u roku od 15 dana od objavljivanja podnijeti zvaničan izvještaj koji će uključivati spisak svih državnih funkcionera i politički izloženih osoba pronađenih u spisima.

Klinton i Epstajn na koncertu Roling Stonsa u Hongkongu

Među objavljenim fajlovima nalazi se i fotografija koja prikazuje Bila Klintona i Džefrija Epstajna iza bine na koncertu grupe "Roling Stons" u Hongkongu 2003. godine.

Treba podsjetiti da samo pojavljivanje na fotografijama u ovim dokumentima ne znači da je počinjeno bilo kakvo krivično djelo.

Klintonov portparol ranije je potvrdio da je Klinton 2002. i 2003. godine četiri puta putovao Epstajnovim privatnim avionom, dok su američki mediji, pozivajući se na evidenciju letova, izvijestili da je putovao i do 26 puta.

Klinton je negirao bilo kakvo protivpravno ponašanje povezano sa Epstajnom. Godine 2019. njegov portparol izjavio je da Klinton "ne zna ništa o strašnim zločinima za koje je Džefri Epstajn prije nekoliko godina priznao krivicu na Floridi, niti o onima za koje je nedavno optužen u Njujorku".

Srbija Propao lift u zgradi, muškarac ozbiljno povrijeđen

U memoarima iz 2024. godine, "Građanin: Moj život poslije Bijele kuće" Klinton je pisao o Epstajnu.

"Zaključak je da, iako mi je to omogućilo da posjetim projekte svoje fondacije, putovanje Epstajnovim avionom nije bilo vrijedno godina preispitivanja koja su uslijedila. Volio bih da ga nikada nisam upoznao", piše u njegovim memoarima.