Propao lift u zgradi, muškarac ozbiljno povrijeđen

Stariji muškarac zadobio je teže povrede u subotu oko 17 časova kad je propao lift u zgradi u Ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu.

Kako se nezvanično saznaje, lift je počeo da propada na višim spratovima, a onda se naglo zaustavio između prvog sprata i prizemlja.

U liftu se nalazio jedan od stanara, star 73 godine, koji je tom prilikom navodno slomio kuk.

Stanari su čuli buku i vapaje nakon čega su uspjeli da otvore vrata lifta i izvuku povrijeđenog komšiju napolje.

Hitna pomoć ga je prevezla u KBC Bežanijska kosa gdje su mu konstatovane teže povrede.

