Propao lift u zgradi, muškarac ozbiljno povrijeđen

Izvor:
Telegraf
31.01.2026
19:54
Komentari:0
Stariji muškarac zadobio je teže povrede u subotu oko 17 časova kad je propao lift u zgradi u Ulici Ivana Ribara na Novom Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, lift je počeo da propada na višim spratovima, a onda se naglo zaustavio između prvog sprata i prizemlja.
U liftu se nalazio jedan od stanara, star 73 godine, koji je tom prilikom navodno slomio kuk.
Stanari su čuli buku i vapaje nakon čega su uspjeli da otvore vrata lifta i izvuku povrijeđenog komšiju napolje.
Hitna pomoć ga je prevezla u KBC Bežanijska kosa gdje su mu konstatovane teže povrede.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu