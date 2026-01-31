Završeno ponovljeno prebrojavanje glasova u Prištini

Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da je završeno ponovljeno prebrojavanje svih glasova sa izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra.

Ponovljeno brojanje CIK je naložio nakon sumnji u manipulaciju glasovima za kandidate za poslanike.

Kako je najavljeno, CIK će danas u 10 časova održati sjednicu, na kojoj će biti objavljeni konačni rezultati izbora. Ponovljeno prebrojavanje nije donijelo nikakve promene u broju glasova za stranke, ali je promijenjen broj glasova za kandidate za poslanike, prenosi Koha.

Kako se navodi, lista Demokratske partije Kosova pretrpjela je najviše promjena, jer su njeni pojedini kandidati za poslanike nakon ponovljenog brojanja glasova dobili po nekoliko hiljada glasova manje.

Manje glasova dobili su i pojedini kandidati za poslanike Demokratskog saveza Kosova i Samoopredjeljenja. Zbog sumnje da su učestvovali u falsifikovanju rezultata glasanja, u Prizrenu je za 28 osoba određen pritvor od 30 dana, a u Mališevu za 15 osoba.

CIK je prvo 13. januara odlučio da ponovo budu prebrojani glasovi sa 100 odsto biračkih mjesta u 10 opština, a da u ostalih 28 opština bude ponovo prebrojano samo 10 odsto biračkih mjesta, ali je, nakon što su u pojedinim opštinama utvrđena velika odstupanja u broju glasova za kandidate za poslanike među najvećim strankama Albanaca, 19. januara odlučeno da ponovo budu prebrojani glasovi sa svih biračkih mjesta.