Logo
Large banner

Završeno ponovljeno prebrojavanje glasova u Prištini

Izvor:

Tanjug

31.01.2026

08:05

Komentari:

0
Избори на Косову
Foto: Tanjug/AP/Visar Kryeziu

Centralna izborna komisija u Prištini saopštila je da je završeno ponovljeno prebrojavanje svih glasova sa izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra.

Ponovljeno brojanje CIK je naložio nakon sumnji u manipulaciju glasovima za kandidate za poslanike.

Александра Крунић

Tenis

Aleksandra i Ana poražene u finalu Australijan opena

Kako je najavljeno, CIK će danas u 10 časova održati sjednicu, na kojoj će biti objavljeni konačni rezultati izbora. Ponovljeno prebrojavanje nije donijelo nikakve promene u broju glasova za stranke, ali je promijenjen broj glasova za kandidate za poslanike, prenosi Koha.

Kako se navodi, lista Demokratske partije Kosova pretrpjela je najviše promjena, jer su njeni pojedini kandidati za poslanike nakon ponovljenog brojanja glasova dobili po nekoliko hiljada glasova manje.

Manje glasova dobili su i pojedini kandidati za poslanike Demokratskog saveza Kosova i Samoopredjeljenja. Zbog sumnje da su učestvovali u falsifikovanju rezultata glasanja, u Prizrenu je za 28 osoba određen pritvor od 30 dana, a u Mališevu za 15 osoba.

снијег америка

Svijet

Raste broj žrtava ledene oluje: Stotine hiljada ljudi bez struje

CIK je prvo 13. januara odlučio da ponovo budu prebrojani glasovi sa 100 odsto biračkih mjesta u 10 opština, a da u ostalih 28 opština bude ponovo prebrojano samo 10 odsto biračkih mjesta, ali je, nakon što su u pojedinim opštinama utvrđena velika odstupanja u broju glasova za kandidate za poslanike među najvećim strankama Albanaca, 19. januara odlučeno da ponovo budu prebrojani glasovi sa svih biračkih mjesta.

Podijeli:

Tagovi:

Kosovo i Metohija

izbori

glasanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка умрла у кади, стигао шокантан налаз вјештака

Region

Djevojka umrla u kadi, stigao šokantan nalaz vještaka

16 h

0
Славимо Светог Атанасија Великог, ово су обичаји

Društvo

Slavimo Svetog Atanasija Velikog, ovo su običaji

16 h

0
Осумњичени за крађу криптовалута вриједних 65 милиона долара крије се у БиХ?

Svijet

Osumnjičeni za krađu kriptovaluta vrijednih 65 miliona dolara krije se u BiH?

16 h

0
Додик у Мађарској, данас састанак са Орбаном

Republika Srpska

Dodik u Mađarskoj, danas sastanak sa Orbanom

16 h

12

Više iz rubrike

Сјеверна Митровица, Љепосавић и Зубин Поток изгласали излазак из "Асоцијације косовских општина"

Srbija

Sjeverna Mitrovica, Ljeposavić i Zubin Potok izglasali izlazak iz "Asocijacije kosovskih opština"

1 d

0
МУП поручио грађанима: Чувајте се, појавили се лажни политичари

Srbija

MUP poručio građanima: Čuvajte se, pojavili se lažni političari

1 d

0
Хорор: Полиција затекла монструма како силује дјевојчицу

Srbija

Horor: Policija zatekla monstruma kako siluje djevojčicu

1 d

1
Затресла се Србија: Земљотрес се осјетио недалеко од овог града

Srbija

Zatresla se Srbija: Zemljotres se osjetio nedaleko od ovog grada

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner