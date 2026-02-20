ATV na Kupu Radivoja Koraća: Kreću polufinalne bitke

Autor:Nikola Lučić
20.02.2026
16:01
Komentari:0
Na Kupu Radivoja Koraća u Nišu na programu su polufinalne utakmice, a u prvoj od 16 časova i 30 minuta snage će odmjeriti Crvena zvezda i subotički Spartak.
Aktuelni šampion teže od očekivanog izašao je na kraj sa ekipom Borca iz Čačka u četvrtfinalu, a u predstojećem meču pokušaće da se domogne novog plasmana u finale i prilike da rekordni šesti uzastopni put podigne “Žućkovu levicu”.
Nije tajna da Zvezdi ne leži ekipa Spartaka koja je u posljednjih šest međusobnih duela ostvarila četiri pobjede. Posebno važne bile su one prošle sezone u polufinalu Superlige Srbije. Sve to predstavlja dodatan motiv za tim Saše Obradovića.
U drugom polufinalu od 20:30 snage će odmjeriti Partizan i Mega. “Crno-bijeli” za dlaku su izbjegli eliminaciju u duelu protiv FMP-a sinoć i moraće da podignu nivo igre ukoliko žele da izbore plasman u finale treću godinu zaredom.
Partizan i Mega nisu se sastajali ove sezone, a “crno-bijeli” u seriji su od četiri uzastopne pobjede u međusobnim okršajima.
