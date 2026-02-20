Logo
Large banner

ATV na Kupu Radivoja Koraća: Kreću polufinalne bitke

Autor:

Nikola Lučić

20.02.2026

16:01

Komentari:

0
АТВ на Купу Радивоја Кораћа: Крећу полуфиналне битке
Foto: ATV

Na Kupu Radivoja Koraća u Nišu na programu su polufinalne utakmice, a u prvoj od 16 časova i 30 minuta snage će odmjeriti Crvena zvezda i subotički Spartak.

Aktuelni šampion teže od očekivanog izašao je na kraj sa ekipom Borca iz Čačka u četvrtfinalu, a u predstojećem meču pokušaće da se domogne novog plasmana u finale i prilike da rekordni šesti uzastopni put podigne “Žućkovu levicu”.

Nije tajna da Zvezdi ne leži ekipa Spartaka koja je u posljednjih šest međusobnih duela ostvarila četiri pobjede. Posebno važne bile su one prošle sezone u polufinalu Superlige Srbije. Sve to predstavlja dodatan motiv za tim Saše Obradovića.

U drugom polufinalu od 20:30 snage će odmjeriti Partizan i Mega. “Crno-bijeli” za dlaku su izbjegli eliminaciju u duelu protiv FMP-a sinoć i moraće da podignu nivo igre ukoliko žele da izbore plasman u finale treću godinu zaredom.

Partizan i Mega nisu se sastajali ove sezone, a “crno-bijeli” u seriji su od četiri uzastopne pobjede u međusobnim okršajima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

kup radivoja koraća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Скандалозан одговор ГРАС-а након што је надрогирани возач возио без дозволе

Društvo

Skandalozan odgovor GRAS-a nakon što je nadrogirani vozač vozio bez dozvole

2 h

1
Џефри Епстајн

Svijet

Još jedna nagodba u slučaju Epstin: Nepriznavanje krivice vrijedno 35 miliona dolara

2 h

0
Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Zaštita srpske imovine u FBiH od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, ministri pravde usaglasili zajednički institucionalni rad

2 h

0
Сахрањен Борислав Паравац

Društvo

Sahranjen Borislav Paravac

2 h

0

Više iz rubrike

Лука Дончић упао у проблеме због Бресквице

Košarka

Luka Dončić upao u probleme zbog Breskvice

6 h

0
Навијачи вријеђали Јокића, понављали једну ријеч - ВИДЕО

Košarka

Navijači vrijeđali Jokića, ponavljali jednu riječ - VIDEO

7 h

0
'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

Košarka

'Idi kod Turaka, j*** se za pare': Šok optužbe Milice Dabović na račun Marine Maljković

9 h

0
Пењароја: Морамо боље ако хоћемо трофеј

Košarka

Penjaroja: Moramo bolje ako hoćemo trofej

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

24

Snježno nevrijeme na sjeveru Hrvatske, vanredna situacija u Mariboru

18

19

Crvena zvezda prvi finalista Kupa Radivoja Koraća

18

06

Fico Zelenskom: Uzalud nas ubjeđuješ – svi u EU znaju da Ukrajina gubi u sukobu

18

02

Farmer objasnio zaradu: Koliko možete da zaradite od 50 kokoški?

17

53

Isplivale nove jezive slike bivšeg princa: Na njima je i dijete

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner