Luka Dončić upao u probleme zbog Breskvice

Vijest dana u kombinovanom svetu sporta i estrade je u srijedu bila priča oko trougla Luka Dončić – Anđela Ignjatović Breskvica – Anamarija Glotes, a okidač za cijelu priču bio je samo jedan lajk na Instagramu.

Na društvenim mrežama su se pojavile glasine da Dončić i njegova vjerenica Anamarija nisu u dobrim odnosima, a u cijelu priču je upletena i popularna srpska pjevačica Breskvica.

Zanimljivosti Pare same dolaze: Mart mijenja život za ova 3 znaka horoskopa

Naime, Breskvica je upalila vatru jednom provokativnom slikom koju je objavila na Instagramu, a lavinu je pokrenuo lajk koji je Dončić ostavio na toj fotografiji.

Srpska pjevačica je na svom Instagram profilu postavila fotku kako pozira u kratkoj crnoj haljini, a as Los Anđeles Lejkersa nije mogao da joj odoli i da ne klikne na srce ispod objave.

Upravo taj njegov potez je podigao prašinu i korisnici društvenih mreža su počeli da analiziraju njegov ljubavni status.

Prema informacijama koje su se pojavile, Luka Dončić i Anamarija Glotes, koji imaju dvije kćerke, razdvojeni su već mjesecima. Njihova romansa se navodno raspala još dok je Anamarija bila trudna sa drugim djetetom, pa je zbog toga sve vrijeme bila u Sloveniji, gdje se na kraju i porodila.

Međutim, ni kćerka koju je Anamarija donijela na svijet nije, navodno, popravila odnose između nje i Luke, pa je košarkaš Lejkersa u domovinu otišao samo kad se ona porodila i od njegovog povratka u Ameriku se više nisu vidjeli.

Društvo Teolog otkrio da li treba ostavljati pare na ikonu i zašto se daje prilog

U međuvremenu, Dončićeva vjerenica je na Instagramu objavila čak 40 fotografija, a on nije ni na jednoj do njih. Uz to, Slovenac nijednu od tih objava nije čak ni lajkovao, što je izazvalo sumnju u javnosti.

Sa druge strane, Luka u istom periodu nije štedio lajkove za poznate influenserke i pjevačice, a prva među njima je Breskvica, prenosi "Sportal".

Takođe, u javnost je procurila i informacija da Luka zahtijeva da Gabrijela, starija od dvije kćerke, živi sa njim u Los Anđelesu, što dodatno potvrđuje indicije da među njim i Anamarijom ne cvjetaju ruže.

Ko je Anamarija Glotes?

Anamarija je rođena 30. aprila 1998. u Zagorju i odrastala je u porodici u kojoj joj je majka diplomirani pravnik, dok je otac diplomirao na Univerzitetu u Ljubljani, a ima i mlađu sestru Piju.

Zanimljivosti U BiH ulovljena riba koja se jako rijetko viđa

Ljubav Luke i Anamarije trajala je još od djetinjstva. Upoznali su se tokom ljetovanja na hrvatskom ostrvu Krk kada je Dončić imao samo 12 godina. Zvaničan par su postali kada je Luka napunio 16 godina – njihovo poznanstvo, koje je tada bilo samo prijateljstvo, vremenom je preraslo u duboku i iskrenu ljubav.

Par je bio u vezi od 2016. godine, a uprkos izazovima koje donosi život pod budnim okom javnosti, njihova veza je iz godine u godinu postajala sve jača.

Zamalo "gospođa Dončić" je, inače, manekenka, influenserka i preduzetnica, koja je karijeru gradila uporedo sa svojim momkom, samo na nešto drugačijem "frontu". Uz sve to, uvijek je bila njegova podrška.

Lukina vjerenica na svom Instagram profilu često dijeli trenutke iz njihovog doma - momente spremanja zdravih obroka, zajedničkog druženja... U posljednje vreme, često je sa svojim pratiocima dijelila i svoja razmišljanja o trudnoći, ali i tome kako li će izgledati život sa dvoje male djece.