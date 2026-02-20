Logo
Large banner

Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

Извор:

Жена Блиц

20.02.2026

11:41

Коментари:

0
Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог
Фото: ATV

У многим црквама и храмовима вјерници показују поштовање према иконама кроз молитву и целивање. Уз то, често желе да оставе добровољни прилог на самој икони, у сврху дугогодишње традиције даривања. Дипломирани мастер теолог Александар Ђурђевић открива да ли је та пракса исправна.

Често можемо видјети вјернике како остављају новац директно на иконе, мислећи да је то дио побожног чина. Чак и у народу постоји израз “ставити новац на икону“. Зато ће многи помисли да су ситниш или папирне новчанице које прекривају доњи дио иконе, а неријетко и лица светаца, дио православне традиције. Истина је, међутим, сасвим другачија.

Шљука уловљена у Неуму

Занимљивости

У БиХ уловљена риба која се јако ријетко виђа

Дипломирани мастер теолог Александар Ђурђевић, вјероучитељ и аутор Инстаграм профила “Вјерска настава”, објаснио је како се правилно приступа овом обичају и гдје заправо треба оставити добровољни прилог.

–Често можемо видјети људе како на самој икони остављају новац, али то не треба да радимо. С разлогом постоје корпице за одлагање новца или прорези у које убацујемо добровољни прилог – објаснио је вероучитељ Ђурђевић.

Он истиче да никада не би требало стављати новац на саме иконе.

Евро паре новац

Занимљивости

Паре саме долазе: Март мијења живот за ова 3 знака хороскопа

– Иконе треба да буду чисте и оне се цјеливају, а нису ту да бисте одлагали новац на њих – подсјећа теолог Ђурђевић и додаје:

“И упамтите: није битно колико новца стављате ‘на икону’, битно је да је од срца.”

Подијели:

Тагови :

православље

Икона

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Хроника

Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

57 мин

0
Спремају жестоке казне за споре возаче

Ауто-мото

Спремају жестоке казне за споре возаче

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Србија

Објављене нове цијене горива

1 ч

0
БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

Економија

БиХ добија још један ауто-пут: Ово је траса

1 ч

0

Више из рубрике

Вријеме

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

4 ч

0
У Српској рођено 25 беба

Друштво

У Српској рођено 25 беба

4 ч

0
Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

Друштво

Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима

4 ч

0
Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

Друштво

Молимо се светитељу за кога се вjерује да је преварио ђавола

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

Метеоролог објаснио зашто је добра серија земљотреса у БиХ

12

25

Потврђен аранжман од 81 милиона евра за пут Фоча - Шћепан поље

12

21

Компанија престаје да лети: Високи порези гасе милионе сједишта

12

21

Српска фабрика чоколаде продаје имовину - цијена ситница

12

15

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner