Теолог открио да ли треба остављати паре на икону и зашто се даје прилог

Извор:
Жена Блиц
20.02.2026
11:41
У многим црквама и храмовима вјерници показују поштовање према иконама кроз молитву и целивање. Уз то, често желе да оставе добровољни прилог на самој икони, у сврху дугогодишње традиције даривања. Дипломирани мастер теолог Александар Ђурђевић открива да ли је та пракса исправна.
Често можемо видјети вјернике како остављају новац директно на иконе, мислећи да је то дио побожног чина. Чак и у народу постоји израз “ставити новац на икону“. Зато ће многи помисли да су ситниш или папирне новчанице које прекривају доњи дио иконе, а неријетко и лица светаца, дио православне традиције. Истина је, међутим, сасвим другачија.
Дипломирани мастер теолог Александар Ђурђевић, вјероучитељ и аутор Инстаграм профила “Вјерска настава”, објаснио је како се правилно приступа овом обичају и гдје заправо треба оставити добровољни прилог.
–Често можемо видјети људе како на самој икони остављају новац, али то не треба да радимо. С разлогом постоје корпице за одлагање новца или прорези у које убацујемо добровољни прилог – објаснио је вероучитељ Ђурђевић.
Он истиче да никада не би требало стављати новац на саме иконе.
– Иконе треба да буду чисте и оне се цјеливају, а нису ту да бисте одлагали новац на њих – подсјећа теолог Ђурђевић и додаје:
“И упамтите: није битно колико новца стављате ‘на икону’, битно је да је од срца.”
