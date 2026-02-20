Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Извор:
Агенције
20.02.2026
11:34
Коментари:0
Припадници Агенције за истраге и заштиту (Сипа) ухапсили су на подручју Зенице једно лице за којим су расписане четири потраге и једна међународна потјерница, а било је у бјекству дуже од четири године.
Ово лице ухапшено је на основу потјернице Општинског суда у Зеници због кривичног гоњења за кривична дјела неовлаштена производња и промет дроге, тешка тјелесна повреда и прикривање, саопштено је из Сипе.
Ово лице је ухапшено јуче и након криминалистичке обраде предато је у надлежност Општинског суда у Зеници.
Најновије
Најчитаније
12
32
12
27
12
25
12
21
12
21
Тренутно на програму