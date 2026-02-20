Logo
Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Извор:

Агенције

20.02.2026

11:34

Четири године био у бјекству - ухапшен у БиХ

Припадници Агенције за истраге и заштиту (Сипа) ухапсили су на подручју Зенице једно лице за којим су расписане четири потраге и једна међународна потјерница, а било је у бјекству дуже од четири године.

Ово лице ухапшено је на основу потјернице Општинског суда у Зеници због кривичног гоњења за кривична дјела неовлаштена производња и промет дроге, тешка тјелесна повреда и прикривање, саопштено је из Сипе.

Ово лице је ухапшено јуче и након криминалистичке обраде предато је у надлежност Општинског суда у Зеници.

Тагови :

хапшење

СИПА

