Još jedna nagodba u slučaju Epstin: Nepriznavanje krivice vrijedno 35 miliona dolara

Tijelo koje upravlja imovinom osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina pristalo je da plati 35 miliona dolara kako bi se okončao postupak u kojem su i dvojica njegovih bivših bliskih saradnika optuženi za pomaganje u trgovini mladim ženama i tinejdžerkama radi seksualne eksploatacije.

Tužba, podneta 2024. godine, usmjerena je protiv Epstinovog bivšeg ličnog advokata Darena Indikea i bivšeg računovođe Ričarda Kana, koji su, prema navodima tužilaštva, pomagali Epstinu da prikrije zlostavljanja kroz složenu mrežu korporacija i bankovnih računa, prenio je Rojters.

Žrtve u ovom postupku zastupa advokatska firma "Bojs Šiler Fleksner".

Advokat Indikea i Kana, Danijel H. Vajner saopštio je da prihvatanjem nagodbe njegovi klijenti ne prihvataju krivicu.

Epstin je preminuo u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, a smrt je proglašena samoubistvom. Prethodno je tijelo koje upravlja Epstinovom imovinom isplatilo 121 milion dolara kroz fond za restituciju žrtvama i dodatnih 49 miliona dolara u drugim nagodbama.

Ova nagodba se očekuje da pruži dodatnu pomoć žrtvama koje još nisu primile nadoknadu i zatvara još jedan pravni spor u vezi sa zaostavštinom kontroverznog finansijera.

(rt balkan)