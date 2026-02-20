Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Iako je navodno bio miljenik svoje majke, kraljice Elizabete II, bivši princ Endru je dugo bio izvor problema za britansku kraljevsku porodicu.

Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je juče, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na nedolično ponašanje u javnosti u okviru istrage o njegovoj vezi sa Džefrijem Epštajnom . On je prvi visoki član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u skoro 400 godina, od kralja Čarlsa I.

Od ratnog heroja do kontroverznog izaslanika

Rođen kao princ 1960. godine, Endru je treće dete i drugi sin kraljice i njenog supruga princa Filipa. Dok je njegov stariji brat Čarls bio predodređen za presto, Endru je sledio provereni put za mlađe kraljevske sinove: vojnu službu.

Nakon 22 godine u Kraljevskoj mornarici, tokom kojih je služio kao pilot helikoptera u borbenim operacijama u Foklandskom ratu 1982. godine, Endru je 2001. godine imenovan za specijalnog predstavnika Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije. Njegova česta putovanja, finansirana novcem poreskih obveznika, donela su mu nadimak „Vazdušni Majls Endi“ u štampi.

Trenutna policijska istraga povezana je sa tim periodom, nakon dokumenata u nedavno objavljenim Epštajnovim dosijeima koji sugerišu da je Endru, dok je služio kao trgovinski izaslanik, predao zvanična vladina dokumenta pokojnom finansijeru.

Bivši princ nije optužen za zločin i dugo je negirao bilo kakvo nezakonito djelo u vezi sa svojim vezama sa Epštajnom.

Sumnjiva prijateljstva i finansije

Nekada predmet medijske fascinacije zbog svog ljubavnog života, čovjek koga su tabloidi nazvali „Rendi Endi“ postao je redovan izvor naslova zbog svojih finansijskih problema i veza sa sumnjivim ličnostima, uključujući Epštajna, američkog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika.

Poslovne veze tadašnjeg princa bile su tema tabloidnih priča od 2007. godine, kada je prodao svoju kuću u blizini Vindzorskog zamka za 20% više od tražene cijene od 15 miliona funti. Kupac je navodno bio Timur Kulibajev, zet tadašnjeg predsjednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva, što je izazvalo zabrinutost da je posao pokušaj kupovine uticaja u Britaniji.

Mauntbaten-Vindzor je bio primoran da se povuče sa mesta trgovinskog predstavnika 2011. godine usred rastuće zabrinutosti zbog njegovog prijateljstva sa Epštajnom, koji je 2008. godine osuđen na 18 mjeseci zatvora nakon što se izjasnio krivim za podvođenje maloletnice radi prostitucije.

Optužbe o zlostavljanju i katastrofalan intervju

Američki sudski dokumenti iz 2015. godine navode da je Endru imao seksualne odnose sa ženom tri puta između 1999. i 2002. godine u Londonu, Njujorku i na Epštajnovom privatnom karipskom ostrvu, uključujući i kada je ona bila maloletna prema američkom zakonu. On je negirao da je ikada upoznao ženu, kasnije identifikovanu kao Virdžinija Roberts Đufr.

Nakon što je Epštajn ponovo uhapšen 2019. godine, Endru je dao katastrofalan intervju u emisiji Newsnight na BBC-ju, u kojem je pokušao da objasni svoje kontakte sa Epštajnom. Ispostavilo se da je to bio potpuni neuspeh - kritikovan je zbog svojih neverovatnih objašnjenja i nedostatka empatije prema Epštajnovim žrtvama.

Gubitak titula i povlačenje iz javnosti

Suočen sa negativnim reakcijama, Endru je 20. novembra 2019. godine objavio da se povlači sa javnih dužnosti i dobrotvornih uloga „do daljnjeg“.

U avgustu 2021. godine, Đufr je podnijela tužbu protiv Endrua na sudu u Njujorku, tvrdeći da je princ imao seksualne odnose sa njom kada je imala 17 godina. Endru je nastavio da negira optužbe, ali mu je oduzeta sva vojna pripadnost i kraljevske dobrotvorne funkcije.

Na kraju je postigao nagodbu u slučaju za neotkriveni iznos. Iako se izjasnio da nije kriv, Endru je priznao da je Đufrova patnja bila žrtva trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Đufrova je izvršila samoubistvo u aprilu prošle godine u 41. godini.

Veze sa navodnim kineskim špijunom

Prošle godine, sudski slučaj je otkrio Endruovu vezu sa biznismenom i osumnjičenim kineskim špijunom, kome je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, kao pretnju po nacionalnu bezbjednost. Vlasti su bile zabrinute da je čovjek mogao zloupotrebiti svoj uticaj na Endrua, navodi se u sudskim dokumentima.

Nakon što su se pojavili imejlovi koji pokazuju da je Endru bio u kontaktu sa Epštajnom duže nego što je ranije tvrdio, i nakon što su posthumno objavljeni memoari Virdžinije Đufre donijeli nove optužbe, kralj Čarls III je u oktobru prošle godine oduzeo svom bratu titule princa i vojvode od Jorka i iselio ga iz njegove vile Kraljevske lože u Vindzoru.

On je i dalje u redu za britanski presto

Objavljivanje miliona stranica Epštajnovih dosijea od strane Ministarstva pravde SAD prošlog meseca izazvalo je novu istragu.

Uprkos oduzimanju titula, on ostaje osmi u redu za britanski presto. Morao bi biti usvojen poseban zakon da bi bio uklonjen iz linije nasleđivanja.

Endru se oženio Sarom Ferguson 1986. godine, sa kojom ima dve ćerke , princezu Beatris i princezu Evgeniju, a razveli su se deceniju kasnije. Ferguson se takođe suočava sa pitanjima o svom prijateljstvu sa Epštajnom.

