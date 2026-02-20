Logo
Large banner

Kremlj o novoj rundi pregovora: Čeka se konačna odluka

Izvor:

ATV

20.02.2026

14:03

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Kremlj nije potvrdio navode medija da će se sljedeća runda pregovora o Ukrajini održati u Ženevi, prenosi agencija RIA Novosti.

- Još ne mogu da potvrdim. Kada se definitivno postigne dogovor, obavijestićemo vas, kao što smo to činili u posljednje vrijeme - rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, prenosi rt.rs.

-спц-вјера-црква-кандило-05092025

Srbija

Ništa im nije sveto: Obijena crkva u Dobrotinu kod Lipljana

Govoreći o tome da su SAD produžile sankcije Rusije, Peskov je prethodno poručio da je proces pregovora složen i dug proces.

- Zato, naravno, nismo imali nikakva prevelika očekivanja u tom pogledu - dodao je.

Ranije danas, TASS je prenio, pozivajući se na izvora, da će se naredna runda pregovora održati u Ženevi u trilateralnom formatu, a da je moguće da će biti zakazani već sljedeće nedjelje.

baja mali knindza

Scena

Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

Prethodna runda pregovora održana je 17. i 18. februara u Ženevi. Prema riječima Vladimira Medinskog, šefa ruske delegacije, bili su teški, ali poslovni. On je već izvijestio predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina o postignutim rezultatima.

Podijeli:

Tagovi :

Kremlj

pregovori

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Hronika

Vozač tramvaja koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći već tri godine nema vozačku dozvolu

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik otkrio kolika bi mogla da bude prosječna plata do kraja godine

1 h

2
Даниел

Zanimljivosti

Bolesnije ne može: Djevojka skuvala supu od sopstvenih rebara

1 h

0
Вријеме

Društvo

Gdje nas sutra očekuje snijeg?

1 h

0

Više iz rubrike

ЕУ

Svijet

Bez saglasnosti o paketu sankcija Moskvi

2 h

0
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Svijet

Koliko puta se Zelenski pominje u materijalima o Epstinu?

3 h

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Svijet

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

3 h

0
Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

Svijet

Utopilo se osam turista u jezeru: Potonuli pod led

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

20

Muškarac istrenirao psa da ilegalno baca đubre: Pojavio se nevjerovatan snimak

15

20

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za prijesto

15

09

Dodik: Ostajem veoma aktivan u politici, sve ću ih pobijediti

15

06

Šiljak prešao u SPS: Bez ijednog odbornika u Sokocu ostala SP

15

02

Endru prvi član britanske kraljevske porodice koji je uhapšen u posljednjih 400 godina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner