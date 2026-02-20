Kremlj o novoj rundi pregovora: Čeka se konačna odluka

Kremlj nije potvrdio navode medija da će se sljedeća runda pregovora o Ukrajini održati u Ženevi, prenosi agencija RIA Novosti.

- Još ne mogu da potvrdim. Kada se definitivno postigne dogovor, obavijestićemo vas, kao što smo to činili u posljednje vrijeme - rekao je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, prenosi rt.rs.

Govoreći o tome da su SAD produžile sankcije Rusije, Peskov je prethodno poručio da je proces pregovora složen i dug proces.

- Zato, naravno, nismo imali nikakva prevelika očekivanja u tom pogledu - dodao je.

Ranije danas, TASS je prenio, pozivajući se na izvora, da će se naredna runda pregovora održati u Ženevi u trilateralnom formatu, a da je moguće da će biti zakazani već sljedeće nedjelje.

Prethodna runda pregovora održana je 17. i 18. februara u Ženevi. Prema riječima Vladimira Medinskog, šefa ruske delegacije, bili su teški, ali poslovni. On je već izvijestio predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina o postignutim rezultatima.