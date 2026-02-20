Gdje nas sutra očekuje snijeg?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz slab snijeg na sjeveru i sjeveroistoku, dok će na jugu biti vedro.

Lokalno se oko rijeka i po kotlinama očekuje jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana biće uglavnom suvo i uz kraće sunčane periode, na jugu sunčanije uz umjerenu oblačnost i vjetrovito.

Kasnije poslije podne i uveče očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz nov slab do umjeren snijeg od sjeverozapada ka jugoistoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim predjelima na udare pojačan, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka bura uz olujne udare uveče.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do četiri stepena, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je pretežno oblačno sa slabom kišom u većini krajeva, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kneževo jedan, Čemerno, Drinić i Bihać dva, Mrkonjić Grad tri, Gacko, Ribnik, Prijedor, Novi Grad, Drvar i Sanski Most četiri, Banjaluka, Han Pijesak, Kalinovik, Srbac, Sokolac, Ivan Sedlo i Jajce pet, Šipovo i Tuzla šest, Doboj i Bijeljina sedam, Bileća, Trebinje, Srebrenica i Livno osam, Zvornik i Bugojno devet, Rudo, Foča, Sarajevo i Zenica 10, Višegrad 12 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.