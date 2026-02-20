Logo
Gdje nas sutra očekuje snijeg?

Izvor:

ATV

20.02.2026

13:48

Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme uz slab snijeg na sjeveru i sjeveroistoku, dok će na jugu biti vedro.

Lokalno se oko rijeka i po kotlinama očekuje jutarnja magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nastavku dana biće uglavnom suvo i uz kraće sunčane periode, na jugu sunčanije uz umjerenu oblačnost i vjetrovito.

Kasnije poslije podne i uveče očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz nov slab do umjeren snijeg od sjeverozapada ka jugoistoku.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim predjelima na udare pojačan, sjevernih smjerova. U Hercegovini umjerena do jaka bura uz olujne udare uveče.

Republika Srpska

Republika Srpska

Služeno opijelo Ljiljani Zelen Karadžić

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus pet do nula, na jugu do četiri stepena, a najviša dnevna od dva do sedam, na jugu do 12, u višim predjelima od minus jedan stepen Celzijusov.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je pretežno oblačno sa slabom kišom u većini krajeva, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kneževo jedan, Čemerno, Drinić i Bihać dva, Mrkonjić Grad tri, Gacko, Ribnik, Prijedor, Novi Grad, Drvar i Sanski Most četiri, Banjaluka, Han Pijesak, Kalinovik, Srbac, Sokolac, Ivan Sedlo i Jajce pet, Šipovo i Tuzla šest, Doboj i Bijeljina sedam, Bileća, Trebinje, Srebrenica i Livno osam, Zvornik i Bugojno devet, Rudo, Foča, Sarajevo i Zenica 10, Višegrad 12 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.

