Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

Tokom četvrtka i petka zabilježen je niz manjih potresa u zapadnoj Hercegovini, s epicentrima u blizini Gruda i Ljubuškog.

Podrhtavanja tla osjetila su se i na širem području Mostara te u susjednim opštinama.

Prvi potres registrovan je 19. februara u 16:21 sati, s epicentrom šest kilometara sjeverozapadno od Gruda. Magnituda nije zvanično potvrđena, a dubina je procijenjena na oko sedam kilometara.

Istoga dana u 18:19 sati zabilježen je drugi potres, osam kilometara zapadno od Ljubuškog, na dubini od deset kilometara.

Treći potres dogodio se 20. februara u 02:51 sati, s epicentrom 12 kilometara sjeverno od Ljubuškog. Ovaj potres bio je znatno dublji, na oko 69 kilometara ispod površine.

Zašto je ova serija potresa zapravo dobra

Kako je objavio hercegovački meteorolog koji vodi stranicu Hercegovina Meteo, riječ je o takozvanom seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez jednog dominantnog, najjačeg udara.

"Već sada se može uočiti da se radi o seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez glavnog najjačeg udara. Na ovaj način se oslobađa veća količina seizmičke energije u dužem nizu umjerenih potresa nego kroz jedan glavni najjači udar, što je i puno bolja varijanta kada je već u pitanju veća količina seizmičke napetosti i energije“, objavio je.

Dodao je kako ova serija potresa nema direktne poveznice s potresom na Livanjskom rasjedu, ali ga je vjerovatno on i pokrenuo te je manja vjerovatnoća da je riječ o uvodu u potres snažnije magnitude od do sada zabilježenih.

Meteorolog podsjeća kako živimo na izrazito trusnom području, jednom od seizmički najaktivnijih u Evropi, te da je ovakva pojava uobičajena za naše krajeve, koji su i u prošlosti bilježili snažne potrese.