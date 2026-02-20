Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

Izvor:
Tokom četvrtka i petka zabilježen je niz manjih potresa u zapadnoj Hercegovini, s epicentrima u blizini Gruda i Ljubuškog.
Podrhtavanja tla osjetila su se i na širem području Mostara te u susjednim opštinama.
Prvi potres registrovan je 19. februara u 16:21 sati, s epicentrom šest kilometara sjeverozapadno od Gruda. Magnituda nije zvanično potvrđena, a dubina je procijenjena na oko sedam kilometara.
Istoga dana u 18:19 sati zabilježen je drugi potres, osam kilometara zapadno od Ljubuškog, na dubini od deset kilometara.
Treći potres dogodio se 20. februara u 02:51 sati, s epicentrom 12 kilometara sjeverno od Ljubuškog. Ovaj potres bio je znatno dublji, na oko 69 kilometara ispod površine.
Kako je objavio hercegovački meteorolog koji vodi stranicu Hercegovina Meteo, riječ je o takozvanom seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez jednog dominantnog, najjačeg udara.
"Već sada se može uočiti da se radi o seizmičkom roju, odnosno nizu potresa sličnih magnituda bez glavnog najjačeg udara. Na ovaj način se oslobađa veća količina seizmičke energije u dužem nizu umjerenih potresa nego kroz jedan glavni najjači udar, što je i puno bolja varijanta kada je već u pitanju veća količina seizmičke napetosti i energije“, objavio je.
Dodao je kako ova serija potresa nema direktne poveznice s potresom na Livanjskom rasjedu, ali ga je vjerovatno on i pokrenuo te je manja vjerovatnoća da je riječ o uvodu u potres snažnije magnitude od do sada zabilježenih.
Meteorolog podsjeća kako živimo na izrazito trusnom području, jednom od seizmički najaktivnijih u Evropi, te da je ovakva pojava uobičajena za naše krajeve, koji su i u prošlosti bilježili snažne potrese.
