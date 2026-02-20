Logo
Upozorenje za vozače: Klizavi kolovozi, učestali odroni na usjecima

SRNA

20.02.2026

07:37

0
Упозорење за возаче: Клизави коловози, учестали одрони на усјецима
Foto: Pexels

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a iz Auto-moto saveza Republike Srpske vozačima skreću pažnju na učestale odrone na dionicama u usjecima.

Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i obavezno posjedovanje zimske opreme.

Zbog miniranja na kamenolomu "Rogoušići" dolaziće do obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija–Mokro–Sumbulovac–Rogoušići–Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići, svaki radni dan i subotom, od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta, do 17. maja 2026 godine.

U istom terminu i trajanju dolaziće do obustave saobraćaja zbog miniranja na kamenolomu "Han Derventa" na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, u mjestu Han Derventa.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje - Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje - Jažići - Jelašica - Miljevina.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Љиљана Зелен Караџић

Republika Srpska

Danas sahrana Ljiljane Zelen Karadžić

Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska zbog izgradnje pristupne saobraćajnice za petlju "Omarska", kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ zbog radova.

U toku je uređenje razdjelnog pojasa na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta je zabranjen saobraćaj za vozila čija je nosivost veća od 30 tona.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima Cera tri, Strogonik, Hamšil, Grabovica i Oštri vrh na magistralnom putu Brodar-Višegrad jedan, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu Kotva dva, izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na magistralnim putevima Brodar-Višegrad i Brodar-granica Republika Srpska - Srbija /Rudo jedan/ zbog posatavljanja rasvjete u tunelima Sokolača, Pasjaci i Trgovišta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

stanje na putevima

odroni

klizavi kolovozi

