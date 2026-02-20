Logo
Bosanca opljačkali na turneji: ''Ostao sam bez kinte''

20.02.2026

07:28

Босанца опљачкали на турнеји: ''Остао сам без кинте''

Harmonikaš, kompozitor i član žirija u Zvezdama Granda Dragan Stojković Bosanac progovorio je o svom privatnom životu, navodeći kako ima prostoriju u kući u koju gotovo nikad ne ulazi, a onda se prisjetio i kada mu je neko ukrao zaradu.

Bosanac kaže da u studio u svojoj kući ne ulazi godinama, jer se, kako kaže, plaši da će umrijeti a da ga niko neće čuti.

On i dalje komponuje i stvara muziku, ali više to ne radi u svom studiju, koji se nalazi u suterenu porodične kuće.

“Moram da vam otkrijem da u tu prostoriju ne idem posljednjih pet godina, teško mi da dovedem majstora da stavim neko zvono. Rekoh, ako dole sviram pa mi pozli, umrijeću, a neće me niko čuti, pa sam se uplašio i zato sviram u kuhinji”, našalio se on u emisiji Divan šou.

Čuveni kompozitor ispričao je dogodovštine iz života i karijere, o kojima do sada nije govorio. Na početku se prisjetio peha kada je ostao bez zarade u Americi jer je bio pokraden.

“Desio se jedan peh, ukrali su mi cijelu zaradu za mjesec i po dana od 25.000 dolara, ostao sam bez kinte. Neko je iz kuće gdje smo živjeli maznuo lovu. Policija je došla i rekla: ‘To je neko od vas koji tu živite maznuo’, pokupila se i otišla. Bilo je tragično za mene. Ali bio sam ko hrčak i skupio sam poslije novac”, rekao je kompozitor.

U karijeri muzičara i šefa orkestra zaradio je mnogo novca jer je godinama bio jedan od najtraženijih. Kaže da je čak imao i veće honorare od popularnih pjevača, koji su bili velike zvijezde.

“Obično pjevači pogode pet, šest ili deset puta više nego muzičari. Pjevači su čudo. Pogodio sam veći honorar nego Nada Topčagić ili Radiša Urošević jer nisam htio da idem. Čovjek je došao, Mile iz Njujorka, i ja se pogodim s njim za dobar iznos. Red veličine, recimo, 80.000 dolara sam zaradio tada. Poslije se ispeglaju, spakuju i pošalju se kući. Onda ih brojiš. Ja sam zdravlje sačuvao brojeći novac. Šalim se, potrošilo se, trebalo je kupiti stan, kola, odvesti djecu na more. Od čega?”, ispričao je on.

Dragan Stojković Bosanac

kompozitor

