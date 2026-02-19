Logo
Large banner

Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

Izvor:

Kurir

19.02.2026

21:54

Komentari:

0
Наша пјевачица проститутка пуштена из притвора?

Pjevačica prostitutka Elektra Elit puštena je iz pritvora u kom se nalazila od prošle godine, saznaje nezvanično Kurir.

Krajem prošle godine pojavila se vijest da je Elektra iz mješovitog pritvora u Švajcarskoj prebačena u ženski pritvor jer su nadležni organi procijenili da je to najbolje zbog bezbjednosnih razloga.

Zbog čega je bila u pritvoru?

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna. Kako mediji prenose, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- "Nisu dobre".

Do objave ovog teksta Elektra nam nije odgovarala na pozive kako bi potvrdila informaciju.

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

Elektra Elit

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшена Електра Елит

Scena

Uhapšena Elektra Elit

7 mj

0
Српска пјевачица признала да се бави проституцијом, открила и цијене

Scena

Srpska pjevačica priznala da se bavi prostitucijom, otkrila i cijene

9 mj

0
Трансродна пјевачица признала да се бави проституцијом

Scena

Transrodna pjevačica priznala da se bavi prostitucijom

1 god

0
Објављене прве фотографије кћерке српске трансродне пјевачице

Scena

Objavljene prve fotografije kćerke srpske transrodne pjevačice

1 god

0

Više iz rubrike

Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Scena

Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

30 min

0
Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Scena

Otkriveno koga je Čeda Jovanović napao

5 h

1
Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Scena

Novinarka se pijana javila uživo sa ZOI

6 h

0
"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Scena

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

07

Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

22

07

Teška saobraćajna nesreća na putu Podgorica - Cetinje, ima mrtvih

21

54

Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

21

38

Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

21

32

Vesni Bratić određen pritvor jer bi mogla pobjeći u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner