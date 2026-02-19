Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

Izvor:
Kurir
19.02.2026
21:54
Komentari:0
Pjevačica prostitutka Elektra Elit puštena je iz pritvora u kom se nalazila od prošle godine, saznaje nezvanično Kurir.
Krajem prošle godine pojavila se vijest da je Elektra iz mješovitog pritvora u Švajcarskoj prebačena u ženski pritvor jer su nadležni organi procijenili da je to najbolje zbog bezbjednosnih razloga.
Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.
Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna. Kako mediji prenose, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:
- "Nisu dobre".
Do objave ovog teksta Elektra nam nije odgovarala na pozive kako bi potvrdila informaciju.
(Kurir)
Scena
30 min0
Scena
5 h1
Scena
6 h0
Scena
6 h0
Najnovije
Najčitanije
22
07
22
07
21
54
21
38
21
32
Trenutno na programu