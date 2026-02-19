Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

Pjevačica prostitutka Elektra Elit puštena je iz pritvora u kom se nalazila od prošle godine, saznaje nezvanično Kurir.

Krajem prošle godine pojavila se vijest da je Elektra iz mješovitog pritvora u Švajcarskoj prebačena u ženski pritvor jer su nadležni organi procijenili da je to najbolje zbog bezbjednosnih razloga.

Zbog čega je bila u pritvoru?

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna. Kako mediji prenose, njoj je pritvor nedavno produžen, a na pitanje kakve su prognoze, advokat je bio kratak:

- "Nisu dobre".

Do objave ovog teksta Elektra nam nije odgovarala na pozive kako bi potvrdila informaciju.

(Kurir)