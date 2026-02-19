Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Dugo očekivani igrani film „Peaky Blinders: The Immortal Man“, koji nastavlja priču kultne serije Peaky Blinders, kreatora Stivena Najta (Steven Knight), pojaviće se u bioskopima 6. marta, a potom i na Netfliksu 20. marta.

Sada je obavljen i prvi trejler koji otkriva radnju filma.

Zajedno sa ovom objavom predstavljen je i prvi singl sa saundtreka filma, pjesma „Puppet“.

Pjesmu je napisao Grijan Četen sa dugogodišnjim kreatorima muzike serije, Entonijem Genom i Martinom Sleterijem. Upravo ovaj muzički izbor, koji najavljuje film, ujedno označava i snažno novo poglavlje u proslavljenom muzičkom nasljeđu franšize.

Saundtrek „Peaky Blinders: The Immortal Man“ ukupno sadrži 36 numera, koje obuhvataju obimnu originalnu muziku, kao i pet potpuno novih originalnih snimaka. Dugogodišnji saradnici serije, Entoni Gen i Martin Sleteri, vratili su se da komponuju originalnu muziku za film, a osim Četena, novim snimcima doprinijeli su i Amy Taylor (Amyl & the Sniffers), kao i Karlos O Konel i Tom Konel iz benda Fontaines D.C., koji donose svježinu zvučnom pejzažu „Peaky Blindersa“.

Radnja filma i glumci

Film se odvija u Birmingemu 1940. godine. Dok Evropa gori u plamenu Drugog svjetskog rata, Tomas Šelbi se vraća iz samonametnutog egzila kako bi se suočio sa svojim do sada najopasnijim neprijateljem.

Pred njim je odluka koja će promijeniti sve: hoće li prihvatiti nasljeđe „Peaky Blindersa“ ili ga zauvijek spaliti. Scenario filma napisao je Stiven Najt, dok režiju potpisuje Tom Harper.

U glavnim ulogama su oskarovac Kilijan Marfi, Rebeka Ferguson, Tim Rot, Sofi Randl, Beri Kiogan, kao i dobitnik nagrade Primetime Emmy Award Stiven Grem.