Logo
Large banner

Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Izvor:

ATV

19.02.2026

21:38

Komentari:

0
Повратак Томија Шелбија: Објављен први трејлер са радњом за "Peaky Blinders: The Immortal Man"
Foto: Youtube / Netflix

Dugo očekivani igrani film „Peaky Blinders: The Immortal Man“, koji nastavlja priču kultne serije Peaky Blinders, kreatora Stivena Najta (Steven Knight), pojaviće se u bioskopima 6. marta, a potom i na Netfliksu 20. marta.

Sada je obavljen i prvi trejler koji otkriva radnju filma.

Zajedno sa ovom objavom predstavljen je i prvi singl sa saundtreka filma, pjesma „Puppet“.

Pjesmu je napisao Grijan Četen sa dugogodišnjim kreatorima muzike serije, Entonijem Genom i Martinom Sleterijem. Upravo ovaj muzički izbor, koji najavljuje film, ujedno označava i snažno novo poglavlje u proslavljenom muzičkom nasljeđu franšize.

Saundtrek „Peaky Blinders: The Immortal Man“ ukupno sadrži 36 numera, koje obuhvataju obimnu originalnu muziku, kao i pet potpuno novih originalnih snimaka. Dugogodišnji saradnici serije, Entoni Gen i Martin Sleteri, vratili su se da komponuju originalnu muziku za film, a osim Četena, novim snimcima doprinijeli su i Amy Taylor (Amyl & the Sniffers), kao i Karlos O Konel i Tom Konel iz benda Fontaines D.C., koji donose svježinu zvučnom pejzažu „Peaky Blindersa“.

Radnja filma i glumci

Film se odvija u Birmingemu 1940. godine. Dok Evropa gori u plamenu Drugog svjetskog rata, Tomas Šelbi se vraća iz samonametnutog egzila kako bi se suočio sa svojim do sada najopasnijim neprijateljem.

Pred njim je odluka koja će promijeniti sve: hoće li prihvatiti nasljeđe „Peaky Blindersa“ ili ga zauvijek spaliti. Scenario filma napisao je Stiven Najt, dok režiju potpisuje Tom Harper.

U glavnim ulogama su oskarovac Kilijan Marfi, Rebeka Ferguson, Tim Rot, Sofi Randl, Beri Kiogan, kao i dobitnik nagrade Primetime Emmy Award Stiven Grem.

Podijeli:

Tagovi :

Peaky Blinders film

Kilijan Marfi

Netfliks

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Scena

Otkriveno koga je Čeda Jovanović napao

5 h

1
Новинарка се пијана јавила уживо са ЗОИ

Scena

Novinarka se pijana javila uživo sa ZOI

6 h

0
"Био је сав крвав, мене су извукли напоље" Чеда Јовановић открио детаље туче

Scena

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

6 h

0
Кристијан Голубовић подивљао у бутику и лупао ствари

Scena

Kristijan Golubović podivljao u butiku i lupao stvari

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

07

Izrael je napao: Poletjeli borbeni avioni

22

07

Teška saobraćajna nesreća na putu Podgorica - Cetinje, ima mrtvih

21

54

Naša pjevačica prostitutka puštena iz pritvora?

21

38

Povratak Tomija Šelbija: Objavljen prvi trejler sa radnjom za "Peaky Blinders: The Immortal Man"

21

32

Vesni Bratić određen pritvor jer bi mogla pobjeći u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner