Snijeg paralisao Austriju: Otkazani brojni letovi, putevi zatvoreni

Obilne snježne padavine i zimski uslovi poremetili su rad u velikim dijelovima Austrije u petak ujutru. Vazdušni saobraćaj je posebno teško pogođen: aerodrom u Beču je objavio da su operacije privremeno obustavljene ujutru.
Svi letovi zakazani od 5:45 ujutru pa nadalje trenutno su odloženi ili otkazani. Za mnoge putnike to znači čekanje, nadanje ili ponovno rezervisanje.
"Putnici čiji su letovi otkazani mole se da ne dolaze na aerodrom", saopštio je aerodrom u Beču.
Koliko će dugo trajati poremećaj saobraćaja trenutno je neizvjesno. Međutim, jedno je sigurno: zima čvrsto drži zemlju u svom stisku - i ponovo izaziva ogromne poremećaje u saobraćaju, prenosi Heute.
Bečki spoljni obilazni auto-put (A21) je zatvoren cijelom dužinom u oba smjera. Brojne nesreće na istoku zahtijevale su intervencije vatrogasaca.
Došlo je do nekoliko nesreća i djelimičnih zatvaranja na Zapadnom autobanu (A1) u Donjoj Austriji.
