Snijeg paralisao Austriju: Otkazani brojni letovi, putevi zatvoreni

Telegraf

20.02.2026

07:16

Зимска олуја
Foto: Unsplash

Obilne snježne padavine i zimski uslovi poremetili su rad u velikim dijelovima Austrije u petak ujutru. Vazdušni saobraćaj je posebno teško pogođen: aerodrom u Beču je objavio da su operacije privremeno obustavljene ujutru.

Svi letovi zakazani od 5:45 ujutru pa nadalje trenutno su odloženi ili otkazani. Za mnoge putnike to znači čekanje, nadanje ili ponovno rezervisanje.

Ерик Дејн

Kultura

Preminuo glumac Erik Dejn, zvijezda serije "Uvod u anatomiju"

"Putnici čiji su letovi otkazani mole se da ne dolaze na aerodrom", saopštio je aerodrom u Beču.

Koliko će dugo trajati poremećaj saobraćaja trenutno je neizvjesno. Međutim, jedno je sigurno: zima čvrsto drži zemlju u svom stisku - i ponovo izaziva ogromne poremećaje u saobraćaju, prenosi Heute.

Bečki spoljni obilazni auto-put (A21) je zatvoren cijelom dužinom u oba smjera. Brojne nesreće na istoku zahtijevale su intervencije vatrogasaca.

СПЦ

Društvo

Molimo se svetitelju za koga se vjeruje da je prevario đavola

Došlo je do nekoliko nesreća i djelimičnih zatvaranja na Zapadnom autobanu (A1) u Donjoj Austriji.

