Srušio se vojni avion, ima mrtvih

Telegraf

20.02.2026

08:32

Војни авион
Dvosjedni trenažni i laki borbeni avion iranskog vazduhoplovstva srušio se u četvrtak u zapadnom Iranu, pri čemu je poginuo jedan od njegova dva pilota, javila je državna televizija IRIB.

Avion se srušio tokom noćne trenažne misije u planinskoj provinciji Hamedan, rekao je izvor.

MUP RS

Gradovi i opštine

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

Jedan od pilota je nepovrijeđen, javila je državna televizija, dodajući da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Do nesreće je došlo dok rastu tenzije na Bliskom istoku i strah od američkog napada na Iran.

