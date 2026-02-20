Srušio se vojni avion, ima mrtvih

Dvosjedni trenažni i laki borbeni avion iranskog vazduhoplovstva srušio se u četvrtak u zapadnom Iranu, pri čemu je poginuo jedan od njegova dva pilota, javila je državna televizija IRIB.

Avion se srušio tokom noćne trenažne misije u planinskoj provinciji Hamedan, rekao je izvor.

Jedan od pilota je nepovrijeđen, javila je državna televizija, dodajući da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Do nesreće je došlo dok rastu tenzije na Bliskom istoku i strah od američkog napada na Iran.