Cijena peleta otišla u nebesa

Čak i oni koji su se dobro spremili za zimu ovih dana kupuju dodatne količine ogreva. Za pelet na stovarištima u Srbiji sve duže liste čekanja.

Iako je pelet počeo da stiže na stovarišta, nakon produženih nestašica, prodaja je ograničena na džakove po domaćinstvu. Cijene za tonu kreću se od 45.000, pa do 52.000 dinara. Najvažnije je da je sirovinska baza stabilna i da je proizvodnja stabilna, kaže Marko Marinković iz JP "Vojvodinašume".

Građani koji se griju na pelet zabrinuti su jer snabdevanje još nije stabilno, a moraće da se grije do kraja zime.

Marko Marinković iz JP "Vojvodinašume" kaže za RTS da je situacija sa peletom na stovarištima slična kao na jesen .

Prema njegovim riječim, peleta ima dovoljno, ali nema da svi kupe količine koje žele i obezbede se za celu zimu.

"Imali smo u ranijem periodu kad su stovarišta bila puna. Ispraznila su se na jesen. Najvažnije je da je sirovinska baza stabilna, proizvodnja je stabilna. Moramo da uzmemo u obzir 20 dana januara kada nije bilo proizvodnje što zbog praznika, što zbog nevremena, ali proizvođači sa tim kalkulišu", naveo je Marinković.

Dodaje da su tržišni uslovi takvi da je cena 47.000 dinara, a neki podaci pokazuju da ne bi smjela da pređe 35.000 dinara po toni. Međutim, kako je istakao, svako koristi priliku da zaradi, a tržišni uslovi to dozvoljavaju.

Marinković objašnjava da je disbalans nastao u trenutku kasne kupovine. Očekuje potpunu stabilizaciju na tržištu u martu, a savjetuje građane koji se griju na pelet da treba kupovati ogrev u aprilu i maju kada ga na stovarištima ima dovoljno, a i cijena je niža.

Dopisnici RTS-a provjeravali su kakva je situacija na stovarištima u Smederevu i Pirotu.

Na stovarištu u Smederevu ima peleta, ali jedna mušterija nije mogla da kupi veću količinu peleta, već su prodavci ograničili da svako može da kupi po 20, 30 džakova kako bi veći broj ljudi došao do ogreva. Cijena po toni je 45.000 dinara, što je značajno skuplje nego što je bilo potrebno izdvojiti tokom ljeta. Tada se cijena kretala oko 35.000 dinara po toni.

U Pirotu građani za tonu peleta plaćaju od 47.000 do čak 52.000. U redu za pelet su i građani iz drugih krajeva. Žale se da posljednjih 15 dana nisu mogli da nabave pelet. Oni koji su ogrev na vrijeme obezbjedili plaćali su i duplo jeftinije - 26.000 dinara po toni. I u Pirotu prodavci peleta ograničili su prodaju na 20 džakova da bi više ljudi moglo da nabovi.

Marinković je rekao da su se signali normalizacije mogli vidjeti već krjem januara. Očekuje da će doći i do normalizacije cena. Kaže da iako je nezahvalno licitirati, cijena ne bi trebalo da pređe 35.000 dinara po toni. Smatra da će država reagovati i ograničiti cene, kako bi zaštitila tržište.