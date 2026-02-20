Logo
Znakovi koji pokazuju da vas partner voli više nego što mislite

Izvor:

Agencije

20.02.2026

09:47

Komentari:

0
Foto: Arina Krasnikova/Pexels

Nije uvijek potrebna grandiozna izjava ljubavi vašeg partnera da bi pokazao koliko im značite. Većinom su to te sitnice i simpatični gestovi koji vam pomažu da ostanete povezani na duge staze.

Ako vam trebaju romantični znakovi da biste znali da vas partner voli više nego što biste ikada mogli zamisliti, evo nekoliko romantičnih gestova i svakodnevnih radnji koje znače da misli puno o osobi u koju je zaljubljen.

Ako radi samo nekoliko ovih znakova, to otkriva koliko je romantičan pokazujući koliko mu je stalo. Nakon što primijetite ovakva ponašanja, teško ih je prestati vidjeti.

Pomaže vam s osnovnim kućanim poslovima

Ukoliko partner preuzima vaše obaveze kod kuće, puni frižider namirnicama za sedam dana, čisti kupatilo i uokviruje poster koji stoji u uglu dnevne sobe otkad ste se upoznali, stalo mu je više nego što mislite.

Ostavlja vam simpatične porukice

Kada je riječ o pisanju poruka, trenerica za veze Iona Joung savjetovala je muškarcima da bi trebali biti sigurni da ne vrše pritisak na svoju partnerku da odgovori istom mjerom ili da im uzvrati pisanjem vlastitih porukica.

Svako izražava ljubav drugačije. Niste napisali ovo pismo da biste dobili nešto zauzvrat, napisali ste ga da podijelite kako se osjećate i da biste usrećili svoju partnerku.

Dijeli osjećaje putem muzike

Studija iz 2020. godine istražila je uticaj zajedničkog uživanja u muzici unutar veza. Parovi koji imaju "svoju pjesmu" pokazali su veću intimnost i bolje pozitivno emocionalno prisjećanje uspomena povezanih s pjesmom.

Pravi vam doručak

Doručak ne mora biti serviran u krevetu kako bi se pokazala ljubav prema voljenoj osobi. Ne mora čak biti ni otmjen. Dovoljno je da se partner pobrine da napravi ono što volite jesti.

On namješta krevet

Nakon što provedete noć zajedno, on uvlači plahte, prozračno namješta jastuke i dodatno uređuje sve kako bi bilo opuštajuće vratiti se kasnije.

"Odvajanje vremena za malo više kućanskih poslova daje do znanja da vam je uravnotežen život važan. Ovaj gest brige pokazuje pažnju, predanost i ljubav, doprinoseći trajnom zadovoljstvu. Zajedničko bavljenje novim aktivnostima koje su izvan rutine potiče lični i relacijski rast, što je važan faktor trajne sreće", objašnjava stručnjak za veze Keith Dent.

On vam olakšava dan

Možda već godinu dana koristite isti slomljeni kišobran ili stalno gubite ključeve pa on kupi nešto što će riješiti taj mali problem, poput vrhunskog kišobrana ili privjeska za ključeve u vašoj omiljenoj boji.

Predlaže stvari za koje misli da bi vam se svidjele

Razmišlja o restoranu, izlasku, filmu ili nečemu za što zna da je baš po vašem ukusu i predlaže to prije nego što ti to uspijete spomenuti.

Drži vas za ruku

Čak i ako samo gledate televiziju kod kuće, dodir je jednostavan i moćan "poklon" koji možete dati gotovo bilo gdje. Još važnije je držanje za ruku kada se ne slažete. Istraživanja su pokazala da držanje za ruku tokom i nakon sukoba smiruje nečiji puls, raspoloženje i stil komunikacije.

