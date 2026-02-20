Logo
Orban: Kijev želi haos u Mađarskoj

Izvor:

SRNA

20.02.2026

09:33

Орбан: Кијев жели хаос у Мађарској
Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da kijevski režim želi da stvori haos u Mađarskoj, miješajući se u predstojeće izbore i narušavajući snabdijevanje Mađarske energentima.

"Ukrajina želi haos u Mađarskoj. Miješaju se u mađarske izbore finansirajući opozicionu stranku Tisa", naveo je Orban u objavi na "Iksu".

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Zlostavljala dječake u školi: Evo koliko je robije dobila

On je istakao da Ukrajina takođe koristi političku ucjenu blokirajući protok nafte kroz cjevovod Družba, kako bi podigli cijene goriva i troškove domaćinstava.

"Mađarska neće popustiti. Branićemo mađarske porodice", dodao je Orban.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Falsifikovanim srpskim dokumentima prodali zemlju vrijednu 1,5 miliona evra: Uhapšene četiri osobe

On je u svojim ranijim obraćanjima navodio da kijevski režim vrši pritisak na Budimpeštu, sa namjerom da diskredituje trenutnu mađarsku vladu.

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Komentari (0)
