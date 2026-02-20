Orban: Kijev želi haos u Mađarskoj

Izvor:
SRNA
20.02.2026
09:33
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da kijevski režim želi da stvori haos u Mađarskoj, miješajući se u predstojeće izbore i narušavajući snabdijevanje Mađarske energentima.
"Ukrajina želi haos u Mađarskoj. Miješaju se u mađarske izbore finansirajući opozicionu stranku Tisa", naveo je Orban u objavi na "Iksu".
On je istakao da Ukrajina takođe koristi političku ucjenu blokirajući protok nafte kroz cjevovod Družba, kako bi podigli cijene goriva i troškove domaćinstava.
"Mađarska neće popustiti. Branićemo mađarske porodice", dodao je Orban.
On je u svojim ranijim obraćanjima navodio da kijevski režim vrši pritisak na Budimpeštu, sa namjerom da diskredituje trenutnu mađarsku vladu.
