Otkriveno 50 žrtava trgovine ljudima: Od toga 36 maloljetnih

Izvor:
SRNA
20.02.2026
07:50
Komentari:0
Tužilaštva u Crnoj Gori evidentirala su tokom prošle godine 50 žrtava trgovine ljudima, od toga maloljetnih 18 dječaka i isto toliko djevojčica, navedeno je u nacrtu izvještaja UN-u Vlade Crne Gore.
U Nacrtu Drugog periodičnog izvještaja Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN-a navedeno je da je riječ o 26 muškaraca i 24 žene.
Gradovi i opštine
Dan žalosti u Doboju zbog smrti Borislava Paravca
"Tokom 2025. godine pokrenut je značajan broj postupaka protiv fizičkih i pravnih lica uključenih u ove kriminalne aktivnosti. Formirano je 27 predmeta protiv 32 fizička i tri pravna lica, donijeto je 20 naredbi o sprovođenju istrage protiv 23 lica i podignuta je 21 optužnica protiv 25 lica", navedeno je u ovom dokumentu.
Najprisutniji oblik eksploatacije u Crnoj Gori i dalje je prinudno prosjačenje, koje pogađa najveći broj žrtava, dok su zabilježeni i slučajevi radne i seksualne eksploatacije.
BiH
Afrička svinjska kuga potvrđena u BiH
"Dominantno prisutan oblik eksploatacije je prinudno prosjačenje sa ukupno identifikovanih 28 žrtava, zatim radna eksploatacija sa 10, seksualna eksploatacija sa četiri i prinudni brak sa jednom identifikovanom žrtvom", precizira se u izvještaju Vlade Crne Gore.
Region
10 h0
Region
11 h0
Region
17 h0
Region
18 h0
Najnovije
Najčitanije
08
46
08
42
08
32
08
22
08
18
Trenutno na programu