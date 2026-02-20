Logo
Otkriveno 50 žrtava trgovine ljudima: Od toga 36 maloljetnih

SRNA

20.02.2026

07:50

Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

Tužilaštva u Crnoj Gori evidentirala su tokom prošle godine 50 žrtava trgovine ljudima, od toga maloljetnih 18 dječaka i isto toliko djevojčica, navedeno je u nacrtu izvještaja UN-u Vlade Crne Gore.

U Nacrtu Drugog periodičnog izvještaja Komitetu za ekonomska, socijalna i kulturna prava UN-a navedeno je da je riječ o 26 muškaraca i 24 žene.

"Tokom 2025. godine pokrenut je značajan broj postupaka protiv fizičkih i pravnih lica uključenih u ove kriminalne aktivnosti. Formirano je 27 predmeta protiv 32 fizička i tri pravna lica, donijeto je 20 naredbi o sprovođenju istrage protiv 23 lica i podignuta je 21 optužnica protiv 25 lica", navedeno je u ovom dokumentu.

Najprisutniji oblik eksploatacije u Crnoj Gori i dalje je prinudno prosjačenje, koje pogađa najveći broj žrtava, dok su zabilježeni i slučajevi radne i seksualne eksploatacije.

"Dominantno prisutan oblik eksploatacije je prinudno prosjačenje sa ukupno identifikovanih 28 žrtava, zatim radna eksploatacija sa 10, seksualna eksploatacija sa četiri i prinudni brak sa jednom identifikovanom žrtvom", precizira se u izvještaju Vlade Crne Gore.

Crna Gora

trgovina ljudima

