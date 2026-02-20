Poznat identitet državljanina BiH uhvaćenog u prevari od 4.8 miliona evra

Istražioci iz Državne kriminalističke policije Donje Austrije, u saradnji sa Tužilaštvom za privredni kriminal i korupciju (WKStA) i međunarodnim policijskim organima, razotkrili su prevaru tešku 4,8 miliona evra koja je zasnovana na tzv. „šok-pozivima“.

Među osuđenima je i državljanin Bosne i Hercegovine, koji je sam uspio da “iznudi” skoro milion evra. Njegov identitet su objavili austrijski mediji.

Scena Bosanca opljačkali na turneji: ''Ostao sam bez kinte''

Naime, kako prenose, riječ je o Saši D., 42-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, za kojeg je utvrđeno da je izvršio ukupno 14 uspješnih prevara i krađa sa ukupnom štetom od oko 800.000 evra.

Tokom opsežnih istraga razbijena je prevarantska ćelija u Beču, a druga otkrivena u Brnu. Mjesta zločina bila su rasprostranjena gotovo po svim saveznim pokrajinama. Osumnjičeni su djelovali i međunarodno – u Slovačkoj, Njemačkoj i Austriji, prenose Nezavisne novine.

Prema današnjim informacijama od početka prošle godine identifikovana su 23 osumnjičena iz Poljske, Češke, Nemačke, Slovačke, Srbije i Španije, a 17 ih je uhapšeno.

Zanimljivosti Horoskop za 20. februar: Šta nam zvijezde poručuju danas

“Šok-pozivi”

„Šok-pozivi“ su obično usmjereni na starije osobe. Prevaranti se predstavljaju telefonom kao policajci, sudije, tužioci, ljekari ili druge pouzdane osobe. Zatim traže novac, nakit ili druge dragocjenosti, pozivajući se na emocije. Tvrdili su da su bliski rođaci u nevolji – bilo zbog zatvora, za koji je potrebna kaucija, ili zbog hitnih i skupih lijekova. Počinioci računaju na stanje šoka žrtava koje traje sve dok se imovina ne preda „sakupljačima“.

Ministar unutrašnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP) opisao je „šok-pozive“ na konferenciji za štampu kao „posebno podmukle“. Zloupotrebljava se povjerenje u institucije poput policije i pravosuđa, kao i u ljekare ili finansijske ustanove. Direktor policije Donje Austrije Franz Popp složio se sa tim.