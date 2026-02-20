Logo
Haos na Jadranu: More ušlo u kuće, ostrva odsječena od kopna

Izvor:

Telegraf

20.02.2026

08:42

Komentari:

0
Поплава у Хрватској
Foto: YouTube/Screenshot/Dalmacija Danas

Dalmatinske rive u četvrtak su ponovo bile poplavljene zbog snažne ciklonalne plime i olujnog juga koji je zahvatio cijelu obalu. More je ušlo u kuće u šibenskom predjelu Dolac, a kritično stanje bilo je i u Kaštelima, Splitu, Trogiru i na Čiovu, prenosi Morski.hr.

Kombinacija izrazito niskog pritiska i snažnih vjetrova uzrokovala je nagli porast nivoa mora, što je uobičajeno tokom prolaska dubokih ciklona preko Jadrana. Uz visok nivo mora, problem je stvorila i obilna kiša, što je dodatno opteretilo sisteme odvodnjavanja.

илу-војни авион-25092025

Svijet

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

U Tribunju je bila poplavljena ulica, a u Donjim Kaštelima mještani su postavljali brane od vreća s pijeskom da bi zaštitili objekte. Brojne su brodske i trajektne linije ostale u prekidu izolujući ostrva od kopna. Smirivanje situacije očekuje se tek s promjenom smjera vjetra.

Kod ostrva Hvara dogodio se problem s crnogorskim brodom “Trideseti avgust”, koji je tokom dana ostao djelimično bez pogona i naišao na poteškoće u plovidbi, javlja Dalmacija Danas.

Zbog jakog juga i otežanih uslova brod se kretao vrlo polako i približavao se opasnim dijelovima obale, što je izazvalo zabrinutost među posadom i nadležnima. Remorker “Hrabri” iz luke Ploče bio je upućen na intervenciju i situacija je zajedničkim naporima riješena.

MUP RS

Gradovi i opštine

MUP Srpske izdao obavještenje: Ne postoji razlog za uznemirenost

Na servisu MarineTraffic u četvrtak uveče crnogorski brod vodio se kao da ima pogon, ali bilo je vidljivo da se kreće veoma malom brzinom. Kako saznaje Dalmacija Danas, malo prije dva sata u noći s četvrtka na petak, brod je stigao u luku Stari Grad, gdje se i jutros nalazi.

Tagovi :

Hrvatska

nevrijeme

poplava

