Zaharova: Odlukom o bojkotu, Kijev gazi olimpijske principe

Kijev gazi olimpijske principe i temelje čovječnosti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući odluku Ukrajine da bojkotuje Paraolimpijske igre.

- Kijevski režim ponovo pokušava da pogazi i olimpijske principe i temelje čovječnosti - rekla je Zaharova.

Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta Ukrajine izdali su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će njihovi zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre ukoliko organizatori ne povuku odluku da dozvole ruskim i bjeloruskim sportistima da učestvuju na Igrama pod svojim zastavama.