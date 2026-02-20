Logo
Large banner

Zaharova: Odlukom o bojkotu, Kijev gazi olimpijske principe

Izvor:

SRNA

20.02.2026

09:53

Komentari:

0
Захарова: Одлуком о бојкоту, Кијев гази олимпијске принципе
Foto: Tanjug/AP

Kijev gazi olimpijske principe i temelje čovječnosti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući odluku Ukrajine da bojkotuje Paraolimpijske igre.

- Kijevski režim ponovo pokušava da pogazi i olimpijske principe i temelje čovječnosti - rekla je Zaharova.

Pelet

Ekonomija

Cijena peleta otišla u nebesa

Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta Ukrajine izdali su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će njihovi zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre ukoliko organizatori ne povuku odluku da dozvole ruskim i bjeloruskim sportistima da učestvuju na Igrama pod svojim zastavama.

Podijeli:

Tagovi :

Marija Zaharova

Kijev

Paraolimpijada

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Знакови који показују да вас партнер воли више него што мислите

Ljubav i seks

Znakovi koji pokazuju da vas partner voli više nego što mislite

2 h

0
Изазвао удес у Кнежеву па почео да бјежи кад га је полиција заустављала

Hronika

Izazvao udes u Kneževu pa počeo da bježi kad ga je policija zaustavljala

2 h

0
Медији: Мелина измислила да се удаје како би пркосила Џиновићу

Scena

Mediji: Melina izmislila da se udaje kako bi prkosila Džinoviću

2 h

0
Откривен Спиносаурус: Праисторијски риболовац из Сахаре

Nauka i tehnologija

Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

2 h

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Svijet

Zlostavljala dječake u školi: Evo koliko je robije dobila

2 h

0
Војни авион

Svijet

Srušio se vojni avion, ima mrtvih

3 h

0
Познат идентитет држављанина БиХ ухваћеног у превари од 4.8 милиона евра

Svijet

Poznat identitet državljanina BiH uhvaćenog u prevari od 4.8 miliona evra

4 h

0
Медведев: Имамо оружје које нема нико, то су и непријатељи схватили

Svijet

Medvedev: Imamo oružje koje nema niko, to su i neprijatelji shvatili

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

27

Meteorolog objasnio zašto je dobra serija zemljotresa u BiH

12

25

Potvrđen aranžman od 81 miliona evra za put Foča - Šćepan polje

12

21

Kompanija prestaje da leti: Visoki porezi gase milione sjedišta

12

21

Srpska fabrika čokolade prodaje imovinu - cijena sitnica

12

15

Istraga o tragediji u Švajcarskoj: Izlazi bili zaključani dok je bar gutao plamen

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner