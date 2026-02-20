Zaharova: Odlukom o bojkotu, Kijev gazi olimpijske principe

Izvor:
20.02.2026
Kijev gazi olimpijske principe i temelje čovječnosti, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući odluku Ukrajine da bojkotuje Paraolimpijske igre.
- Kijevski režim ponovo pokušava da pogazi i olimpijske principe i temelje čovječnosti - rekla je Zaharova.
Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo omladine i sporta Ukrajine izdali su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će njihovi zvaničnici bojkotovati Paraolimpijske igre ukoliko organizatori ne povuku odluku da dozvole ruskim i bjeloruskim sportistima da učestvuju na Igrama pod svojim zastavama.
