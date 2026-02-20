Otkriven Spinosaurus: Praistorijski ribolovac iz Sahare

Tim paleontologa otkrio je duboko u pustinji Sahari u Nigeru fosil dinosaurusa koji jede ribu, poznatog kao Spinosaurus mirabilis, jednog od najvećih mesojeda koji su ikada hodali Zemljom.

Naučnici su fosil otkrili na udaljenom lokalitetu Džengebi u sjevernom Nigeru, prenio je Rojters.

Paleontolog Univerziteta u Čikagu i vođa istraživanja Pol Sereno izjavio je da se naporno trodnevno putovanje do lokaliteta u srcu pustinje isplatilo otkrićem dragocjenog fosila.

“Svaka frustracija, ili iscrpljenost od ovog dugog putovanja su odmah nestali čim smo stigli i počeli da otkrivamo nove fosile za tren oka“, ispričao je paleontolog Danijel Vidal sa Univerziteta u Čikagu.

On je dodao da u toj oblasti postoje velika područja sa dijelovima stjenovitih zona, okruženih dinama, koje na satelitskim snimcima izgledaju kao ostrvski arhipelag okružen morem dina, što je dovelo do toga da lokalitet dobije nadimak 'arhipelag spinosaurusa'.

“Ove stijene su veoma tanak i mekan pijesak koji je skoro kao zbijeni pijesak na plaži, i veoma je bogat fosilima kičmenjaka, posebno dinosaurusa. Toliko bogat da smo locirali više od stotinu fosilnih lokaliteta za manje od dvije nedjelje terenskog rada“, rekao je Vidal.

Istraživači su iskopali fosile više jedinki spinosaurusa mirabilisa i ostatke raznih drugih dinosaurusa starih oko 95 miliona godina.