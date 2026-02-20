NASA uspješno testirala punjenje rakete za Artemis II misiju ka Mjesecu

NASA je sprovela drugi test punjenja goriva rakete "Space Launch System" superhladnim gorivom, pripremajući se za misiju Artemis II koja će ponovo odvesti astronaute na Mjesec.

Timovi su upumpali više od 2,6 miliona litara tečnog vodonika i dovršili dvodnevni probni odbrojavanje, uz minimalno curenje goriva, što je u granicama bezbjednosti, prenio je AP.

Rezultat testa omogućava procenu da li je moguće lansiranje u martu sa posadom od četiri astronauta, koji će putovati deset dana bez slijetanja ili orbitiranja.

Problemi sa curenjem vodonika prate američku svemirsku agenciju još od vremena spejs šatlova, ali zamjena zaptivača i filtera dala je inženjerima povjerenje za sljedeći korak, ističu stručnjaci.

Posada će danas ući u dvonedjeljni karantin kako bi bila spremna za lansiranje, koje bi moglo da bude najranije 6. marta.

Administrator NASA-e Džared Isakman istakao je da bezbjednost astronauta ostaje prioritet i najavio redizajn veza za gorivo prije sljedeće misije Artemis III, koja će pokušati da spusti posadu blizu južnog pola Mjeseca.