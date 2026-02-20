Falsifikovanim srpskim dokumentima prodali zemlju vrijednu 1,5 miliona evra: Uhapšene četiri osobe

Četiri osobe uhapšene su na Kosovu i Metohiji, zbog sumnje da su nezakonitim radnjama i falsifikovanim srpskim dokumentima, prodali tuđu zemlju u ukupnoj vrijednosti od 1.578.180 evra.

Lica čiji su inicijali M.M, Š.B, D.R. i B.Ž. su osumnjičeni da su falsifikovanjem dokumenta /srpskog pasoša i drugih dokumenata/, njihovim korištenjem i predstavljajući lažno lice kao stvarno uspjeli da prodaju preko notara imovinu podnosioca žalbe M.T. u površini od 36,28 ari.

Region Crnogorska policija na nogama: U toku akcija širom zemlje, evo ko je na meti

Oni se terete i da su obmanuli kupca H.M. da navodno prodaju imovinu sa urednom dokumentacijom, za što su dobili 1.578.180 evra.

Usmenim nalogom tužioca, izvršene su provjere na pet različitih lokacija, tokom kojih je pronađen novac u vrijednosti od 9.000 evra, koji je zaplijenjen kao dokaz u daljem postupku.

Uhapšeni su osumnjičeni da su počinili krivična djela prevara, falsifikovanje dokumenata i legalizacija lažnog sadržaja.

Savjeti Biće kao nova: Dezinfikujte dasku za sječenje pomoću ova dva sastojka

Osumnjičeni su ispitani u prisustvu advokata odbrane i nakon konsultacija sa tužiocem, poslati u pritvor od 48 sati, a predmet je proslijeđen Osnovnom tužilaštvu u Prištini, saopštila je Direkcija policije u Prištini.