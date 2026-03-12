Fond PIO upozorava korisnike: Nemamo ništa sa ovom firmom, sve prijavite policiji

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske upozorio je korisnike da nemaju ništa sa formom "Leomax", te da ne nasjedaju na telefonske pozive u kojima se pominje saradnja sa Fodnom.

"Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava javnost, a naročito korisnike prava - penzionere da sa „Leomax“ DOO nemamo zaključen važeći ugovor niti uspostavljen bilo kakav oblik poslovne saradnje.

U proteklom periodu Fond je zaprimio informacije da se navedeno pravno lice u komunikaciji sa korisnicima poziva na saradnju sa Fondom.

S tim u vezi, naglašavamo da Fond nema bilo kakav vid poslovne saradnje sa„Leomax“ DOO i svako pozivanje u ime Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ne predstavlja istinu", navode iz Fonda.

Korisnici da budu na oprezu

Oni ističu da korisnici budu oprezni, te da sve mogu prijaviti i policiji.

"Pozivamo korisnike prava - penzionere da budu oprezni i da ne nasjedaju na eventualne pozive u kojima se navodi bilo kakva poslovna saradnja sa Fondom, te da isto odmah prijave u najbližu poslovnicu Fonda ili organima Ministarstva unutrašnjih poslova", navode iz Fonda i dodaju.

"Fond će i ubuduće na svako neosnovano pozivanje na poslovnu saradnju reagovati i preduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom."