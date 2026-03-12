Transparenti na tranzitu u Banjaluci: Kome su posvećene rođendanske čestitke

Autor:ATV
12.03.2026
12:58
Komentari:3
Dva velika transparenta osvanula su jutros na pješačkim pasarelama na zapadnom tranzitu u Banjaluci, a na njima su bile dvije jasne poruke.
Na jednom transparentu, ispisana je poruka „Srećan rođendan!“, a tim povodom se oglasio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
“Na ulazu u Banjaluku dočekala me je rođendanska poruka”, objavio je Dodik na “Iksu” uz fotografiju na kojoj je razvijen transparent na nadvožnjaku “Srećan rođendan!”.
Poruka na drugom transparentu se odnosila i na Dodika, te na generala Ratka Mladića, koji takođe danas proslavlja rođendan.
„Jedan je branio Srpsku u ratu, a drugi je brani u miru!", glasi poruka.
