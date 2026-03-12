Milorad Dodik proslavlja rođendan, saradnici mu priredili iznenađenje

Autor:ATV
12.03.2026
12:14
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas proslavlja rođendan, a prijatelji i saradnici su mu priredili iznenađenje.
"Hvala mojim saradnicima i prijateljima na lijepom iznenađenju i toplim čestitkama povodom rođendana.
Najveća snaga svakog čovjeka su ljudi s kojima radi, dijeli odgovornost i zajedno prolazi kroz izazove.
Ponosan sam na tim s kojim radim za Republiku Srpsku i zahvalan na prijateljstvu i podršci koju svakodnevno osjećam.
Hvala svima koji su mi danas uputili čestitke povodom rođendana", rekao je Dodik.
Hvala mojim saradnicima i prijateljima na lijepom iznenađenju i toplim čestitkama povodom rođendana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 12, 2026
Najveća snaga svakog čovjeka su ljudi s kojima radi, dijeli odgovornost i zajedno prolazi kroz izazove.
Ponosan sam na tim s kojim radim za Republiku Srpsku i zahvalan na… pic.twitter.com/IQ5AEUr3Cd
Milorad Dodik je rođen 12. marta 1959. godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
03
15
51
15
47
15
44
15
35
Trenutno na programu