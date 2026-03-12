Milorad Dodik proslavlja rođendan, saradnici mu priredili iznenađenje

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas proslavlja rođendan, a prijatelji i saradnici su mu priredili iznenađenje.

"Hvala mojim saradnicima i prijateljima na lijepom iznenađenju i toplim čestitkama povodom rođendana.

Najveća snaga svakog čovjeka su ljudi s kojima radi, dijeli odgovornost i zajedno prolazi kroz izazove.

Ponosan sam na tim s kojim radim za Republiku Srpsku i zahvalan na prijateljstvu i podršci koju svakodnevno osjećam.

Hvala svima koji su mi danas uputili čestitke povodom rođendana", rekao je Dodik.

Milorad Dodik je rođen 12. marta 1959. godine.