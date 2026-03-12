Srpska bogatija za 23 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Doboju, četiri u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Gradišci, Foči, Trebinju i Nevesinju.

U Doboju je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Banjaluci tri dječaka i djevojčica, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku i Prijedoru po dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu i Gradišci po jedna djevojčica, a u Foči, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.