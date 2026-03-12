Logo
Large banner

Srpska bogatija za 23 bebe

Izvor:

SRNA

12.03.2026

08:38

Komentari:

0
Српска богатија за 23 бебе
Foto: pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 12 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Doboju, četiri u Banjaluci, tri u Bijeljini, po dvije u Zvorniku i Prijedoru, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Gradišci, Foči, Trebinju i Nevesinju.

U Doboju je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Banjaluci tri dječaka i djevojčica, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku i Prijedoru po dječak i djevojčica, u Istočnom Sarajevu i Gradišci po jedna djevojčica, a u Foči, Trebinju i Nevesinju po jedan dječak.

Podijeli:

Tagovi :

bebe

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

беба

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

1 d

0
Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе

Srbija

Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

1 d

0
"Дјевојка са крилима" напустила болницу након губитка бебе

Scena

"Djevojka sa krilima" napustila bolnicu nakon gubitka bebe

3 d

0
беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 25 beba

1 sedm

0

Više iz rubrike

Породица Марић

Društvo

Sa 10 godina ostala sama, život trebalo da nastavi u domu: Onda su se pojavili Marići

2 h

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima

3 h

0
Сури орао

Društvo

Opasni predator viđen u blizini BiH

13 h

0
Сутра славимо великог свеца уз један строг обичај: Свако треба да ово испуштује

Društvo

Sutra slavimo velikog sveca uz jedan strog običaj: Svako treba da ovo ispuštuje

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner