Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

ATV

10.03.2026

15:06

0
Пожар на неонатологији Опште болнице: Евакуисане бебе
Foto: Pixabay

Na odjeljenju neonatologije Opšte bolnice u Čačku danas u popodnevnim časovima izbio je požar, a prema nezvaničnim informacijama to se dogodilo u prostoriji u kojoj su smještene bebe.

Brzom reakcijom osoblja i vatrogasaca novorođenčad je evakuisana, a na teren su izašla dva vatrogasna vozila sa nekoliko vatrogasaca - spasilaca koji su uspjeli da lokalizuju požar, javlja dopisnik Tan‌juga.

Најновија вијест

Hronika

Horor kod Laktaša: Poznat identitet oca i sina koji su pronađeni mrtvi

U incidentu, prema prvim informacijama, nije bilo povrijeđenih, a tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon uviđaja nadležnih službi, prenosi Telegraf.

požar

beba

Čačak

bebe

bolnica

