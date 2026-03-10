Požar na neonatologiji Opšte bolnice: Evakuisane bebe

Autor:ATV
Na odjeljenju neonatologije Opšte bolnice u Čačku danas u popodnevnim časovima izbio je požar, a prema nezvaničnim informacijama to se dogodilo u prostoriji u kojoj su smještene bebe.
Brzom reakcijom osoblja i vatrogasaca novorođenčad je evakuisana, a na teren su izašla dva vatrogasna vozila sa nekoliko vatrogasaca - spasilaca koji su uspjeli da lokalizuju požar, javlja dopisnik Tanjuga.
U incidentu, prema prvim informacijama, nije bilo povrijeđenih, a tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon uviđaja nadležnih službi, prenosi Telegraf.
