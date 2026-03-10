Logo
Nastavljeno suđenje za ubistvo pjevačice Jelene Marjanović

Izvor:

Tanjug

10.03.2026

13:17

Настављено суђење за убиство пјевачице Јелене Марјановић

U Višem sudu u Beogradu danas je Uroš Marjanović, sin Zorana Marjanovića, optuženog da je 2. aprila 2016. godine ubio svoju suprugu Jelenu Marjanović, iskoristio svoje zakonsko pravo da kao član porodice ne svjedoči u ovom postupku.

Brat optuženog, Miloš Marjanović je ranije svjedočio i on je danas ostao pri ranijim iskazima, a za njega pitanja nisu imali ni sud, ni tužilaštvo, niti advokati.

Na suđenju je trebalo da bude ispitan i Dragomir Vasiljević vještak za telekomunikaciju, ali je ispitivanje odloženo na prijedlog odbrane jer stručni savjetnik nije mogao da dođe na suđenje.

Vasiljević će biti ispitan 20. marta za kada je zakazano sledeće suđenje, a kada bi trebalo da pristupi i stručni savjetnik odbrane.

Suđenje počelo ispočetka

Zoran Marjanović od početka suđenja negira krivicu.

Suđenje se ponavlja jer je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom je Marjanović bio osuđen na maksimalnu kaznu za krivično d‌jelo teško ubistvo od 40 godina.

Apelacioni sud je 3.oktobra 2023. godine ukinuo Marjanoviću pritvor i od tada se brani sa slobode.

Jelena Marjanović

istraga

