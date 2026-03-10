Dječak (5) nestao iz vrtića, oglasila se ustanova

Nakon što je petogodišnji dječak samostalno izašao iz vrtića „Boško Buha“ u Čačku oglasili su se i iz Predškolske ustanove „Radost“.

- Odsustvo dječaka primijećeno je oko 10 časova, kada je grupa krenula napolje u dvorište. Tada je utvrđeno da dijete nije u prostoriji, nakon čega su vaspitači i stručne službe odmah započeli potragu u okolini vrtića i obližnjim ulicama - potvrđeno je za RINU u PU Radost.

Dodaju da je nešto poslije 11 časova, majka dječaka obavijestila vrtić da je dijete sa njom i da je bezbjedno stiglo na adresu na kojoj je ranije živjelo.

Ubrzo potom majka i dječak su došli u vrtić, gdje su razgovarali sa vaspitačima i upravom ustanove. Na sastanak je bio pozvan i otac dječaka, ali je on, prema navodima iz vrtića, odbio razgovor sa upravom ustanove.

Direktorka Predškolske ustanove „Radost“ Vera Jovanović istakla je da je najvažnije da je dijete dobro i nepovrijeđeno, naglašavajući da će ustanova učiniti sve da se ovakva situacija više nikada ne ponovi.

- Postupak utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ovog događaja je u toku. Molimo javnost za razumijevanje dok se sve okolnosti detaljno ne utvrde. Ono što mogu da kažem jeste da će Predškolska ustanova ‘Radost’ bez odlaganja preduzeti sve potrebne mjere kako bi se sprečilo da se ovako nešto ponovi. Bezbjednost i dobrobit naše djece apsolutni su imperativ svih zaposlenih u našoj ustanovi - navela je direktorka.

U upravi vrtića ističu da razumiju zabrinutost roditelja i izražavaju žaljenje zbog situacije koja se dogodila.

- U potpunosti razumijemo osjećanja roditelja i želimo da istaknemo da nam je izuzetno žao zbog svega što se dogodilo. Ova ustanova godinama brine o velikom broju djece i ulaže maksimalne napore da obezbijedi sigurno i podsticajno okruženje za njihov boravak. Ipak, nažalost, ponekad se dogode situacije koje niko nije želio i koje zahtijevaju dodatnu pažnju i odgovornost - navode iz ustanove.

Kako su saopštili, vaspitači koji su bili zaduženi za grupu u kojoj je dječak boravio biće tretirani u skladu sa procedurama i propisima koji važe za ovakve slučajeve.

(Telegraf.rs/RINA)