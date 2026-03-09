Poznato stanje dječaka (9) koji je u nesreći ostao bez majke i sestre

Dječak (9) koji je teško povrijeđen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Sjenici, trenutno je stabilno i njegovo stanje se iz dana u dan popravlja na Institutu za majku i dijete u Beogradu.

Dok se povrijeđeni dječak uspješno oporavlja od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, i ide ka potpunom ozdravljenju, Viši sud u Novom Pazaru odredio je pritvor do 30 dana A. K. (25), osumnjičenom da je “škodom” pri velikoj brzini na trotoaru usmrtio dječakovu majku Edisu Karišik (44) i sestru Lejlu Karišik (12), piše Telegraf.

Detalji istrage i kobne večeri

Podsjećamo, tragedija se dogodila 3. marta oko 21.15 časova, kada je osumnjičeni A. K, upravljajući automobilom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu, izletio sa kolovoza i na trotoaru udario 44-godišnju ženu i njeno dvoje djece.

Grad ispratio majku i kćerku na vječni počinak

Dok su iz Beograda stizale prve ohrabrujuće vijesti o stanju povrijeđenog dječaka, Sjenica je prošle nedjelje bila zavijena u crno tokom sahrane njegove majke i dvanaestogodišnje sestre. Na hiljade građana oprostilo se od nastradalih, čiji su životi ugašeni u trenutku dok su mirno šetali svojim gradom. Ova nezapamćena tragedija ostavila je dubok ožiljak u cijelom regionu, a jedina nada ostaje potpuni oporavak najmlađeg člana porodice.

Sudski postupak u toku

Osumnjičeni A. K. saslušan je u tužilaštvu, a na teret mu se stavlja teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i precizna brzina kretanja vozila u trenutku udara.

Prijeti mu do 15 godina zatvora

A.K. (26) iz Sjenice uhapšen je zbog sumnje da je 3.marta, oko 21 čas izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule majka i kćerka, Edisa K. (44) i L.K. (12), dok je sin (9) zadobio teške povrede zbog kojih je hitno transportovan za Beograd. Protiv A.K. je podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo – teško djelo protiv bezbjednosti saobraćaja stav 2 za koje je zakonom predviđena kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina, saznaje Blic.

Kako se pisalo, on je uhapšen neposredno nakon nesreće i to po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje.