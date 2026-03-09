Logo
Large banner

Jezive scene: Autom pokosio tinejdžera (17) na motoru, ljekari mu se bore za život

Autor:

ATV

09.03.2026

08:32

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obrenovcu, teško je povrijeđen sedamnaestogodišnji mladić N. B. koji je upravljao motociklom.

Na njega je naletio automobil marke BMW, a prema posljednjim informacijama, stanje mladića je kritično.

Do udesa je došlo u večernjim satima kada su se, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, sudarili automobil kojim je upravljao Nenad S. (52) i motocikl na kojem je bio maloljetni N. B. (17).

Borba za život u Urgentnom centru

Silina udarca bila je tolika da je mladi motociklista zadobio ekstremno teške tjelesne povrede. On je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu, gdje su ga ljekari odmah uveli u operacionu salu.

"Pacijent je primljen sa povredama opasnim po život. Ljekari se od sinoć bore za njegov oporavak, a stanje se neprestano prati", navodi izvor blizak istrazi.

Istraga OJT u Obrenovcu

Policija je na licu mjesta obavila detaljan uviđaj koji je trajao satima, zbog čega je saobraćaj u ovom dijelu grada bio privremeno obustavljen.

Očekuje se da će toksikološki nalazi i vještačenje vozila pružiti više odgovora o uzroku ove tragedije koja je potresla Obrenovčane.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Obrenovac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Hronika

Auto se prevrnulo u tunelu Grab, jedna osoba povrijeđena

20 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Изгубио контролу над аутом и покосио двије жене и бебу

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Izgubio kontrolu nad autom i pokosio dvije žene i bebu

1 d

1
Тежак удес: Мајка гурала колица, на њих налетјело ауто

Hronika

Težak udes: Majka gurala kolica, na njih naletjelo auto

2 d

0
Побјегао након удеса на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Pobjegao nakon udesa na brzom putu kod Banjaluke

3 d

0

Više iz rubrike

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

12 h

0
Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Hronika

Auto se prevrnulo u tunelu Grab, jedna osoba povrijeđena

20 h

0
Ухапшен Бањалучанин: У ауту и стану пронађено 1,3 килограма кокаина

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: U autu i stanu pronađeno 1,3 kilograma kokaina

22 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Изгубио контролу над аутом и покосио двије жене и бебу

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Izgubio kontrolu nad autom i pokosio dvije žene i bebu

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

35

Od lažne kovid potvrde do sramnog otkazivanja koncerta: Ovo su skandali Tonija Cetinskog

10

25

Užas u Nikšiću: Majka i otac zlostavljali maloljetno dijete

10

13

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

10

12

Četiri uređaja, jedna rata - sve za 106,25 KM mjesečno

10

05

Vazduh nezdrav u 7 gradova: Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak napolju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner