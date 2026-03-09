Jezive scene: Autom pokosio tinejdžera (17) na motoru, ljekari mu se bore za život

Autor:ATV
09.03.2026
08:32
Komentari:0
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Obrenovcu, teško je povrijeđen sedamnaestogodišnji mladić N. B. koji je upravljao motociklom.
Na njega je naletio automobil marke BMW, a prema posljednjim informacijama, stanje mladića je kritično.
Do udesa je došlo u večernjim satima kada su se, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, sudarili automobil kojim je upravljao Nenad S. (52) i motocikl na kojem je bio maloljetni N. B. (17).
Silina udarca bila je tolika da je mladi motociklista zadobio ekstremno teške tjelesne povrede. On je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu, gdje su ga ljekari odmah uveli u operacionu salu.
"Pacijent je primljen sa povredama opasnim po život. Ljekari se od sinoć bore za njegov oporavak, a stanje se neprestano prati", navodi izvor blizak istrazi.
Policija je na licu mjesta obavila detaljan uviđaj koji je trajao satima, zbog čega je saobraćaj u ovom dijelu grada bio privremeno obustavljen.
Očekuje se da će toksikološki nalazi i vještačenje vozila pružiti više odgovora o uzroku ove tragedije koja je potresla Obrenovčane.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
12 h0
Hronika
20 h0
Hronika
22 h0
Hronika
1 d1
Najnovije
Najčitanije
10
35
10
25
10
13
10
12
10
05
Trenutno na programu