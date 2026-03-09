Pojavio se novi snimak tramvajske nesreće u Sarajevu

Izvor:
Avaz
09.03.2026
13:40
Komentari:0
Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.
Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.
Region
Austrijanci pohrlili po gorivo u Sloveniju. Nestalo dizela, intervenisala policija
Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak s Ambasade SAD.
"Avaz" je u posjedu snimka sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gdje se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.
Podsjećamo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su posljednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.
Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
6 h0
Hronika
17 h0
Najnovije
Najčitanije
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Trenutno na programu