Pojavio se novi snimak tramvajske nesreće u Sarajevu

Avaz

09.03.2026

13:40

0
Појавио се нови снимак трамвајске несреће у Сарајеву
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Istraga Tužilaštva KS o tramvajskoj nesreći u kojoj je preminuo mladić Erdoan Morankić, a povrijeđene četiri osobe, i dalje traje.

Na dan nesreće se pojavio snimak iz automobila jednog od turista u Sarajevu, a onda je kasnije ustanovljeno da snimak iz samog tramvaja ne postoji, odnosno da od novembra kamera ništa nije snimala.

пумпа-гориво

Region

Austrijanci pohrlili po gorivo u Sloveniju. Nestalo dizela, intervenisala policija

Nije poznato da li je u međuvremenu izuzet snimak s Ambasade SAD.

"Avaz" je u posjedu snimka sa Zemaljskog muzeja u Sarajevu, gd‌je se vidi kako se kreće tramvaj od Željezničke stanice prema kobnoj raskrsnici.

Podsjećamo, vozač tramvaja je uhapšen nakon ove nesreće, a kasnije je pušten da se brani sa slobode. Iz Tužilaštva KS su na konferenciji za medije kada su posljednji put iznijeli informacije rekli da je Adnan Kasapović i dalje jedini osumnjičeni, no da istragu vode u više pravaca.

Advokat Adnana Kasapovića tvrdi da je došlo do "zalijepljene vožnje", odnosno da je uzrok nesreće kvar na tramvaju.

Iskakanje tramvaja u Sarajevu

snimak

