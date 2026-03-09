Logo
Large banner

Veliki novac stiže za ove znakove: Zvijezde im spremaju iznenađenje

Autor:

ATV

09.03.2026

21:08

Komentari:

0
Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење
Foto: Unsplash

Astrolozi tvrde da naredni period donosi snažne finansijske promjene za pojedine znakove Zodijaka.

Dok će neki morati da budu oprezni sa troškovima, drugi bi mogli doživjeti pravo iznenađenje jer im se približava neočekivan novac.

Струја

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra bez struje

Bik – nagrada za trud

Bikovi su poznati po upornosti i marljivosti. Upravo zbog toga bi u narednom periodu mogli dobiti priliku za dodatni novac kroz posao, projekat ili povišicu.

Zvijezde ukazuju da se njihov trud konačno može isplatiti.

Lav – finansijska šansa koja se ne propušta

Lavovi često privlače pažnju i prilike, a sada bi mogli privući i ozbiljan novac. Astrolozi savjetuju da obrate pažnju na poslovne ponude i saradnje koje dolaze iznenada.

Jedna odluka mogla bi značajno poboljšati njihovu finansijsku situaciju.

Ејми Абрахамсон

Scena

Slavna glumica se zaljubila u beskućnika: Odbijala me njegova neuredna pojava

Škorpija – iznenadni dobitak

Škorpije su poznate po intuiciji, a upravo ona bi ih mogla odvesti do prilike za dodatni novac. Moguće je da će im se otvoriti vrata kroz novi posao, ulaganje ili projekat koji ranije nisu razmatrali.

Iako finansijska situacija često zavisi od mnogih faktora, astrologija sugeriše da bi pojedini znakovi uskoro mogli doživjeti pozitivne promjene. Ako ste među njima, postoji šansa da vam se uskoro osmijehne dobra lova i donese nove mogućnosti, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

pare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дарко Лазић пјевач

Scena

Darko Lazić nakon što je stigao u Srbiju: Ne piše se dobro nikome

1 h

0
Разговарали Путин и Трамп

Svijet

Razgovarali Putin i Tramp

1 h

0
Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима

Scena

Dončić i Breskvica zajedno: Pjevačica progovorila o navodima

1 h

0
Ако цвијеће чувате на овај начин, увенуће преко ноћи

Savjeti

Ako cvijeće čuvate na ovaj način, uvenuće preko noći

1 h

0

Više iz rubrike

Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

Zanimljivosti

Ako ste rođeni u ovom znaku, petak 13. bi vam mogao donijeti sreću

2 h

0
Чистач

Zanimljivosti

Osvojio bogatstvo na lutriji, a danas radi kao đubretar - otkrio šta je uradio sa parama

4 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Samo se okrenu i odu: Ova tri horoskopska znaka lako odustaju

6 h

0
6 ствари на које су Југословени давали богатство, а данас су бескорисне

Zanimljivosti

6 stvari na koje su Jugosloveni davali bogatstvo, a danas su beskorisne

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner