Osvojio bogatstvo na lutriji, a danas radi kao đubretar - otkrio šta je uradio sa parama

Autor:

ATV

09.03.2026

17:39

Чистач
Foto: Pexels

Priča o Britancu Majklu Kerolu jedna je od najpoznatijih lutrijskih priča u Velikoj Britaniji.

Kao tinejdžer, sa 19 godina, osvojio je ogromno bogatstvo, ali je za manje od jedne decenije potrošio sav novac i na kraju se vratio svom starom poslu – smećara.

Dobitak koji je mogao da traje cijeli život

Majkl je 2002. godine, sa samo 19 godina, kupio prvi tiket za lutriju i platio ga jednu funtu (135,56 dinara). Nije ni slutio da će mu upravo taj listić promijeniti život.

Kada su izvučeni brojevi, ispostavilo se da je osvojio 10 miliona funti, što je u to vrijeme iznosilo skoro 16 miliona evra. Uz pažljivo upravljanje novcem, taj iznos mogao je da mu obezbijedi lagodan život do kraja života. Ipak, stvari su krenule potpuno drugim putem.

Kako je trošio milione

Nakon dobitka, dio novca podijelio je sa porodicom. Majci, sestri i tetki dao je po milion funti. Takođe je uložio milion funti u škotski fudbalski klub „Rejndžers“. Kupio je luksuznu vilu, zlato i veliku kolekciju automobila, među kojima su bili luksuzni modeli kao što su „Rendž rover“, „BMV M3“ i „BMV Z4“. Veliki dio novca otišao je i na investicije, ali i na raskošan način života.

Britanski tabloidi ubrzo su ga prozvali „Loto huligan“. Majkl je kasnije priznao da je trošio ogromne sume novca na zabave, alkohol i drogu. Govorio je da je dnevno trošio i po nekoliko hiljada funti na kokain i da je često započinjao dan alkoholom. Organizovao je i luksuzne zabave koje su ga koštale desetine hiljada funti po noći.

Tamna strana bogatstva

Iako je živio u luksuzu, bogatstvo mu je donijelo i brojne probleme. Ispričao je da je bio meta prijetnji i ucjena, a jednom su mu na vrata došli i naoružani ljudi. U jednom trenutku, kako je tvrdio, neko mu je ubio i nekoliko pasa, što je bio jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu.

Do 2010. godine sav novac od lutrije je potrošio. Majkl se tada vratio svom starom poslu đubretara, a kasnije je radio i kao dostavljač uglja.

Ipak, uprkos svemu što se dogodilo, kaže da ne žali zbog načina na koji je potrošio novac.

„To je bilo najboljih osam godina mog života. Ne bih ništa promijenio“, rekao je, prenosi Najžena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

