Logo
Large banner

Otkriveno koliko Srbija ima goriva

Autor:

ATV

09.03.2026

17:28

Komentari:

0
Откривено колико Србија има горива

Srbija ima rezerve dizela i benzina za 90 dana, a kerozina za 35 dana i to ne računajući vojne rezerve, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naveo da Srbija ima veće rezerve od onih koje je već saopštio na prezentaciji programa "Srbija 2030-2035".

аутопут

Srbija

Kraj naplatnih rampi u Srbiji

"Imamo veće rezerve, ja sam računao ono što stoji u našim skladištima, to su naše strateške i dugoročne rezerve nafte i naftnih derivata. Imamo i ono što rafinerija dobija preko JANAF-a i ono što se već nalazi u rafineriji", rekao je Vučić.

On je dodao da je sinoć zamolio premijera Srbije Đuru Macuta da Vlada donese odluku o zabrani izvoza i to nakon što je vidio da su nestašice na pojedinim pumpama i da "prelaze iz Austrije u Sloveniju do Crne Gore".

породица-дјеца-29082025

Porodica

Istraživanje pokazalo koji je grad najbolji za podizanje porodice: Nalazi se na drugom kraju svijeta

Vučić je rekao da je cilj da se vojne rezerve nikada ne diraju i da uvijek budu spremne, te naglasio da Srbija nastoji da sačuva stabilnost, a posebno stabilnost cijena

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

dizel

benzin

Aleksandar Vučić

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крај наплатних рампи у Србији

Srbija

Kraj naplatnih rampi u Srbiji

1 h

0
Авион, лет

Srbija

Poletio avion iz Rijada za Beograd sa 162 putnika, od kojih 10 beba

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Uhapšen direktor škole i još četvoro

9 h

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Srbija

Vlada Srbije zabranila izvoz nafte i svih naftnih derivata

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

58

Centralne vijesti, 09.03.2026.

18

56

Preminuo Nemanja Koprivica

18

50

Umro poznati pjevač iz Mostara

18

42

Poznati Srbin pomogao Zorici Brunclik kad nije imala ništa: Evo o kome se radi

18

25

Biljke koje obavezno treba posaditi u martu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner