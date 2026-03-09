Otkriveno koliko Srbija ima goriva

Srbija ima rezerve dizela i benzina za 90 dana, a kerozina za 35 dana i to ne računajući vojne rezerve, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je naveo da Srbija ima veće rezerve od onih koje je već saopštio na prezentaciji programa "Srbija 2030-2035".

"Imamo veće rezerve, ja sam računao ono što stoji u našim skladištima, to su naše strateške i dugoročne rezerve nafte i naftnih derivata. Imamo i ono što rafinerija dobija preko JANAF-a i ono što se već nalazi u rafineriji", rekao je Vučić.

On je dodao da je sinoć zamolio premijera Srbije Đuru Macuta da Vlada donese odluku o zabrani izvoza i to nakon što je vidio da su nestašice na pojedinim pumpama i da "prelaze iz Austrije u Sloveniju do Crne Gore".

Vučić je rekao da je cilj da se vojne rezerve nikada ne diraju i da uvijek budu spremne, te naglasio da Srbija nastoji da sačuva stabilnost, a posebno stabilnost cijena