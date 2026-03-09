Logo
Large banner

Gori kuća u Bijeljini, vatrogasci se bore s vatrom

Autor:

ATV

09.03.2026

19:08

Komentari:

0
Гори кућа у Бијељини, ватрогасци се боре с ватром

Na porodičnoj kući u Bijeljini izbio je požar koji gase vatrogasci, rečeno je Srni u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Požar je prijavljen u 18.06 časova, a gase ga pet vatrogasaca sa dva vozila.

Za sada nema informacija o uzrocima i posljedicama požara.

Riječ je o porodičnoj kući koja se nalazi kod kružnog toka kod "Fisa" na ulasku u Bijeljini iz pravca Srbije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Bijeljina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Hronika

Vatra na imanju se otela kontroli: Muškarac stradao u požaru

4 h

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Hronika

Prevario dostavljače hrane na bizaran način, pa završio iza rešetaka

4 h

0
Дјечак (5) сам изашао из вртића: Пронађен код мајке, отац бијесан након инцидента

Hronika

Dječak (5) sam izašao iz vrtića: Pronađen kod majke, otac bijesan nakon incidenta

4 h

0
Покушао да силује мушкарца, па изнио шокантну одбрану: Нисам знао да није жена

Hronika

Pokušao da siluje muškarca, pa iznio šokantnu odbranu: Nisam znao da nije žena

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Koji je najbolji deterdžent za veš? Stručnjaci otkrivaju

22

12

Tramp razmatra preuzimanje Ormuskog Moreuza

21

58

SAD zaprijetile Saudijskoj Arabiji: "Biće posljedica"

21

55

Švajcarska pomaže žrtvama tragedije u noćnom klubu

21

41

Cijena nafte pala nakon sastanka G7

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner