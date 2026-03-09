Gori kuća u Bijeljini, vatrogasci se bore s vatrom

Autor:ATV
Na porodičnoj kući u Bijeljini izbio je požar koji gase vatrogasci, rečeno je Srni u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici.
Požar je prijavljen u 18.06 časova, a gase ga pet vatrogasaca sa dva vozila.
Za sada nema informacija o uzrocima i posljedicama požara.
Riječ je o porodičnoj kući koja se nalazi kod kružnog toka kod "Fisa" na ulasku u Bijeljini iz pravca Srbije.
