Gori kuća u Bijeljini, vatrogasci se bore s vatrom

Na porodičnoj kući u Bijeljini izbio je požar koji gase vatrogasci, rečeno je Srni u Vatrogasno-spasilačkoj jedinici.

Požar je prijavljen u 18.06 časova, a gase ga pet vatrogasaca sa dva vozila. Za sada nema informacija o uzrocima i posljedicama požara. Riječ je o porodičnoj kući koja se nalazi kod kružnog toka kod "Fisa" na ulasku u Bijeljini iz pravca Srbije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.