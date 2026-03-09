Pokušao da siluje muškarca, pa iznio šokantnu odbranu: Nisam znao da nije žena

Nepalac koji je iznio šokantnu odbranu nakon pokušaja silovanja Filipinca u Zagrebu, kada je rekao da "nije znao da nije žena", osuđen je na zatvorsku kaznu.

Zbog pokušaja silovanja Filipinca (37) u sobi broj 4 jednog hostela u centru Zagreba, na zagrebačkom Županijskom sudu nepravosnažno je na dvije godine zatvora osuđen državljanin Nepala (26). Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja u okviru zatvorskog sistema, a ujedno mora da plati 5.000 evra dosuđeni imovinskopravni zahtev oštećenom, koji je inicijalno potraživao 8.500 evra, piše Jutarnji list.

Riječ je o događaju koji se odvio u tri sata poslije ponoći 23. decembra 2024. godine, kada se napadnuti Filipinac (37) spustio na recepciju hostela. Tamo nije bilo zaposlenih pa je izašao do ulaza, gdje je strancu, koji je takođe bio gost hostela, rekao da je silovan i da pozove policiju, koja je vrlo brzo došla. Policajci su u hostelskoj sobi, u kojoj su bila tri kreveta na sprat i u kojoj se dogodio pokušaj silovanja, zatekli Nepalca kojeg su uhapsili i odveli u stanicu.

Optuženi i žrtva se nisu od ranije poznavali. U hostelu u kojem se dogodio pokušaj silovanja, napadnuti Filipinac dotad je već nedjeljama boravio čekajući posao.

Na početku suđenja optuženi je priznao krivicu, a potom je u svojoj obrani istakao kako se on zapravo ničega ne sjeća jer se napio. Pijanstvu je prethodila, kako je naglasio, krađa mobilnog telefona i putnih isprava, kao i udarci šakom po licu.

"Bio sam zabrinut zbog toga, nisam znao što radim, pa sam ostatak novca koji sam imao kod sebe potrošio na alkohol. Došao sam u hostel i sljedeće čega se sećam jeste da sam se našao u policiji. A to za šta se teretim da sam tom čovjeku radio, ne sjećam se", rekao je u svoju obranu optuženi.

S obzirom na to da je prvo priznao krivicu, a potom naglasio kako se događaja ne sjeća, optuženi je precizirao da želi da se suđenje što prije završi.

Muškarac u ženskoj odjeći

Optuženi je prvo odbio da se izvini oštećenom, a onda je ipak odlučio da to uradi. Ujedno je u sudnici opisao i svoju porodičnu priču, imovinske neprilike, kao i tragediju, samoubistvo oca, tik prije nego što je došao u Hrvatsku. Nakon iznesenih dokaza, sud nije poverovao u obranu da se samog događaja, uprkos alkoholizovanosti, ne sjeća, jer je utvrđeno da je u vrijeme počinjenog djela bio uračunljiv, iako bitno smanjeno, samim tim i svjestan svog ponašanja.

Sudsko vijeće je zaključilo i da optuženi prilikom pokušaja ostvarivanja polnog odnosa zapravo nije znao da oštećeni nije ženskog pola, već muškarac koji se oblači u žensku odjeću. Iako je riječ o neosuđivanoj osobi, pojavio se i podatak da je optuženi krivično prijavljen 2024. za bludne radnje; međutim, u tom slučaju optužnica još nije podignuta niti je donesena bilo kakva odluka.