Crna Gora uvodi 'watch' listu: Evo šta to znači

ATV

09.03.2026

16:53

Застава Црна Гора
Iz Biroa za operativnu koordinaciju (BOK) Crne Gore saopšteno je da je potpisan Sporazum o načinu korišćenja nacionalne “watch” liste i Generalna pravila rada i saradnje između organizacione jedinice za nacionalne watch liste i kontakt tačaka državnih organa.

Prema tvrdnjama BOK-a, na čijem čelu je potpredsjednik Vlade i predsjednik Demokrata Aleksa Bečić ovo proširuje osnovu za unapređenje direktne razmjene obavještajno-bezbjednosnih podataka u oblastima terorizma te teškog i organizovanog kriminala.

Nacionalna “watch” lista je interna evidencija osoba, organizacija, vozila ili drugih entiteta koje nadležne službe posebno prate zbog mogućih bezbjednosnih ili kriminalnih rizika.

To ne znači da su osobe krive, već da bezbjednosne službe žele da pratite njihove aktivnosti radi prevencije prijetnji.

Listu vode policija, obavještajne službe, granična policija i službe za borbu protiv terorizma. Razlozi za stavljanje na listu mogu biti sumnja na kriminal, veze sa terorizmom, međunarodne potjernice ili procijenjeni bezbjednosni rizik.

Važno je istaći da i obični građani mogu završiti na watch listi.

To se događa iz vrlo specifičnih razloga, kao što su opravdane sumnje na kriminal ili prijetnju bezbjednosti, povezanosti s osobama ili grupama pod nadzorom, te često putovanje u rizične zone ili aktivnosti koje se smatraju potencijalno rizičnim.

Biti na “watch” listi može dovesti do češćih provjera na granici, dodatnih bezbjednosnih kontrola na aerodromima i policijska praćenja.

Primjeri uključuju međunarodne no-flaj liste i registre koje vodi Interpol.

